Apple Piazza Liberty in Mailand eröffnet. Der iPhone-Hersteller aus Cupertino hat nach langer Vorarbeit in Italien an historischer Stätte ein neues Ladengeschäft für den Publikumsverkehr freigegeben. Mehr noch als an anderer Stelle soll vor allem der Treffpunktcharakter deutlich werden. Apple hat bereits eine Künstlerin am Eröffnungstag auftreten lassen. Es werden aber weitere Aufführungen und Events in der Mailänder Innenstadt folgen.