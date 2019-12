Apple Pay: Volksbanken verschieben Start auf 2020 - Commerzbank-Unterstützung ab morgen

Vor fast einem Jahr startet Apple Pay mit reichlich Verspätung auch in Deutschland. Damals kündigten sowohl die Sparkassen als auch die Volksbanken an, dass man zunächst kein Interesse habe. Gleichzeitig zeigte man sich bei der Commerzbank interessiert und schickte aber die Tochterbank comdirect für einen Test vor. Mittlerweile kündigten alle drei Finanzinstitute an, dass man Apple Pay in Kürze unterstützen werden. Seit einigen Wochen bereitet die Sparkasse schon Kunden mit einer aktualisierten App sowie Sonderseiten auf den baldigen Start vor. Auch die Volksbanken haben das Grundgerüst weitestgehend fertiggestellt, damit auch der rechtliche Rahmen geregelt ist. Dennoch wird man den Termin „2019“ nicht halten können. Wie die Volksbanken und Raiffeisenbanken nun via Twitter mitteilten, gibt es unerwartete Probleme bei der technischen Implementierung von Apple Pay. Daher verschiebt sich die Einführung auf 2020.

#VBRB-Marktstart #ApplePay verschiebt sich auf 2020. Technische Implementierung dauert leider länger als geplant. Wir entschuldigen uns bei allen, die sich darauf freuen. Die an der Umsetzung beteiligten Partner in der FinanzGruppe arbeiten mit Hochdruck an der Fertigstellung. — BVR (@BVRPresse) December 6, 2019

Commerzbank legt Frühstart hin

Rosiger sieht es allerdings für Commerzbank-Kunden aus, die erst kürzlich von Ihrem Glück erfahren haben. Die Bank wird, wie auch die Sparkasse, aller Voraussicht nach am morgigen Dienstag Apple Pay unterstützen. Überraschend gab man schon heute ein Update für die Commerzbank-Banking-App frei. In Version 11.7.6 heißt es bereits: „Apple Pay ist da!“ Noch führen die Links ins Leere, aber morgen früh dürfte sich dies dann ändern.

