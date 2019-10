Apple-Patent für Apple Pencil mit kleinem Bildschirm

Das United States Patent Application mit der Nummer 20190324561 beschreibt einen „Stylus with Display“. Die Patentanmeldung wurde am 27. Juli 2018 eingereicht und jetzt am 24. Oktober 2019 ausgefertigt. Folglich könnte ein künftiger Apple Pencil von Apple mit einem Display ausgestattet werden. Die Funktionsweise des integrierten Displays ist allerdings unklar. Apple präsentiert zwei Möglichkeiten.

Zum einen könnte es ein eingelassenes rechteckiges Display geben, auf dem wie bei der Touch Bar am MacBook-Pro-Computer eine Farbe ausgewählt werden kann. Zum anderen könnte Apple das Display, das in der Patentschrift mit der Ziffer 140 bezeichnet ist, direkt in die Stiftspitze integrieren, so dass man wie bei einem Buntstift sieht, in welcher Farbe man zeichnet.

Zudem beschreibt das Patent neuartige Sensoren im Stylus. So soll sich – vergleichbar mit der Pipette in einer Grafikanwendung – eine Farbe aufnehmen lassen. Dann genügt der Tipp auf ein Objekt, um für einen Grafikapp in der Farbe des Objektes zu zeichnen.

Ein eingebauter Farbmischer im Apple Pencil wäre sicherlich eine sinnvolle Weiterentwicklung, aber der heimliche Grafiker in mir würde die zweite Alternative mit dem Display in der Stiftspitze bevorzugen, die gleichzeitig als Pipette in der Lage wäre, Farben aufzunehmen statt sie mühsam einstellen zu müssen. Einen derartigen Stylus hätte nicht einmal Steve Jobs ablehnen können mit der Frage: Who wants a Stylus?

