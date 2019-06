26.06.2019 - 14:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



26.06.2019 - 14:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im nächsten Jahr ist es wieder soweit. US-Präsident Donald Trump wird sich einem neuen Herausforderer der Demokraten stellen müssen. Im Hinblick auf die kommende Wahl wird Apple sich deutlich stärker beteiligen und startet bereits ein erstes Feature auf Apple News. Darin stellt man zunächst alle potentiellen Kandidaten vor und wird später dann auch „zeitnah, vertrauensvoll und umfassend“ über die einzelnen Debatten berichten.

Bereits heute und morgen werden sich 20 Teilnehmer den ersten Debatten im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur stellen. Apple hat hierzu ein umfassendes Nachschlagewerk zu sämtlichen Kandidaten in Apple News erstellt. Damit möchte Apple Nutzern die Möglichkeit geben, dass sie sich über die Biografien, Standpunkte zu wichtigen Themen sowie jeweilige Nachrichten informieren können. Als Newsquellen wird Apple ABC News, Axios, CNN, Fox News, NBC News, Politico, The Hill, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, TIME, USA Today, Vox sowie weitere heranziehen, um einen ausführlichen Einblick aus verschiedenen Blickwinkeln zu gewährleisten. Zusätzlich werden die News von einer Redaktion kuratiert, um Fake News auszuschließen und relevante Themen herauszufiltern.

Laut Lauren Kern, Editor-in-Chief bei Apple News, ist das Kandidatenfeld der Demokraten für kommendes Jahr besonders komplex und auf Apple News möchte man den interessierten Nutzern einen vertrauenswürdigen Platz schaffen, um mehr über die Kandidaten zu erfahren. Der Kandidaten-Überblick soll daher als schnell erreichbare Informationsquelle dienen.

Weiterführende Informationen auch in Deutschland lesen

Leider ist Apple News in Deutschland nicht offiziell verfügbar. Über „Einstellungen > Allgemein > Sprache & Region > Region“ können Sie Ihr Land auf die „Vereinigten Staaten“ ändern. Nach einem kurzem Augenblick erscheint dann auch Apple News auf Ihrem Home-Bildschirm.

