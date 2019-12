Apple und Michelle Obama beschenken Schulkinder

In ein paar Wochen ist wieder Bescherung. Im US-Fernsehen laufen sich die Sender schon jetzt warm mit Bescherungssendungen. Eine davon ist Ellen DeGeneres‘ Format „ellen‘s Greatest Night of Giveaways“.

Die Randle Highlands Grundschule bekommt nicht nur eine Basketball-Anlage für den Schulhof, sondern wird auch mit Apple-Hardware ausgestattet.

Da Michelle Obama feststellte, dass die Ausstattung der Computer-Räume dürftig sei, würde sie modernisiert. Lehrer und Schüler können in Zukunft an iMacs arbeiten. Alle Lehrer erhalten zudem ihr eigenes MacBook Pro.

„I also took a peek at your computer lab and it seemed like the computers were a little outdated. (…) And I want to make sure sure you have the tools you need, to help make that happen your school is getting brand new computers and your teachers are getting brand new laptops!“ (Michelle Obama)