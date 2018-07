23.07.2018 - 12:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Der HomePod ist vor rund einem Monat endlich in Deutschland erschienen. Im Gegensatz zu der US-Variante brachte er gleich einige neue Funktionen ab Start mit und eröffnete damit neue Fragen. Fragen, die Apple Ihnen gerne in Kürze beantworten wird. Das Unternehmen kündigte nämlich einen Live-Chat für den 25. Juli 2018 an, bei dem alle interessierten Leser Apple-Mitarbeitern Fragen zum HomePod stellen können.

Allerdings gibt es einen Haken. Das Live-Event wird auf der englischen Supportseite des Unternehmens abgehalten und ist dementsprechend nur in englischer Sprache verfügbar. Jedoch sind alle Nutzer herzlich zur Teilnahme eingeladen und können am 25. Juli 2018 zwischen 20 Uhr und 0 Uhr Fragen an die Apple-Experten stellen. Besuchen dazu in dieser Zeit die Apple-Supportseite und loggen Sie sich mit Ihrem Account ein, um an der Diskussion teilzunehmen.

