03.07.2019 - 22:02 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat mitgeteilt, wie oft das Unternehmen mit staatlichen Stellen zusammen arbeiten musste. Apple nennt das Transparenzreport, doch vieles bleibt unerwähnt.

In seinem neuen Transparenzreport erwähnt Apple, was staatliche Eingriffe in der ersten Jahreshälfte 2018 bewirkt hatten. Konkret wird Apple dabei nicht, vermutlich, weil das auch nicht erlaubt ist. So gibt es mehr Statistik als konkrete Fälle, aber auch die ist nicht uninteressant.

Natürlich fragen Strafverfolger größtenteils Daten an, die von Nutzern in der Cloud gespeichert wurden, doch es gibt auch eine nicht gerade geringe Zahl von Apps, die aufgrund staatlichen Drucks aus den App Stores genommen werden müssen. 11 Länder hatten insgesamt 80 Mal darum gebeten, Apps zu löschen. Das betraf in Summe 634 Apps. Die meisten Wünsche nach Entfernung solcher Anwendungen kamen aus China. Apple entfernte insgesamt 526 Stück.

Die meisten Apps sollen zu illegalem Glücksspiel oder pornografischen Inhalten geführt haben und werden von Apple laut der internen Richtlinien sowieso nicht akzeptiert. Wie die Entwickler es schafften, die Apps trotzdem am Testpersonal von Apple vorbei in den App Store zu bringen, bleibt rätselhaft.

Weltweit wurden im ersten Halbjahr 201 etwa 30.000 staatliche Datenanfragen bearbeitet Sie betrafen 213.737 Geräte. Apple stellte in 22.691 Fällen (78 Prozent) die gewünschten Daten auch zur Verfügung. In den USA bezogen sich die meisten Anfragen auf Geräte, die gestohlen waren oder im Mittelpunkt von Betrugsermittlungen waren.

Zudem gibt es eine nicht unbedeutende Zahl von Anfragen von Finanzbehörden aus Kanada, Deutschland, Spanien und den USA aufgrund von iTunes-Geschenkkarten und wegen Kreditkartenbetrügereien.

Apple verrät zwar, dass es auch 1227 Anfragen zu iCloud-Daten eintrudelten und übermittelt wurden. Um es da ging, verriet Apple beispielsweise nicht.

