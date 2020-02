Fieber-Einlasskontrollen vor Apple Stores

In Deutschland wäre so eine Maßnahme undenkbar: Apple kontrolliert seine Kunden auf Fieber und lässt sie erst dann in den Apple Store. In Peking ist das Realität, wie CNBC-Korrespondentin Eunice Yoon erfahren und in einem Video dokumentiert hat. Es soll sich um fünf Filialen in Peking handeln.

Business attempts to normalize in #China despite #coronavirus. @Apple reopens its 5 Beijing stores today. Limited hours (11a-6p v. usual 10a-10p). One entrance only with temperature checks. $AAPL restricts # customers in stores. Busy but not thecrowds would see on #ValentinesDay. pic.twitter.com/FoKUrKKkc9 — Eunice Yoon (@onlyyoontv) February 14, 2020

Apple soll dem Bericht nach die Anzahl der Kunden, die gleichzeitig in den Laden dürfen, beschränkt haben. Damit soll verhindert werden, dass sich zu viele Personen begegnen, falls doch eine angesteckt wurde. Zudem wurden die Öffnungszeiten reduziert und die Geschäfte außerhalb von Peking bleiben vorerst geschlossen. In China hat Apple ungefähr 40 Stores.

Die Store-Schließungen und Restriktionen sind nur ein Teil der Probleme, die Apple in China durch das Corona-Virus entstanden sind. Viel größer sind die Auswirkungen auf die Produktion von Apple-Hardware: Der Auftragsfertiger Foxconn hat alle Fabriken in China vorübergehend geschlossen und muss auf weitere Anweisungen der Regierung warten, wann die Produktion wieder aufgenommen werden darf. Foxconn hat aber auch Fabriken in Ländern wie Vietnam, Indien und Mexiko und kann so wohlmöglich einige Produktionsengpässe ausgleichen. Je länger die Produktion in China stillgelegt ist, desto gravierender wird das Problem allerdings.

Während die Basiskonfiguration von iMac, iMac Pro und anderen Modellen bisher noch ganz normal verfügbar sind, verzögert sich die Auslieferung von selbst konfigurierten Geräten. Die die meisten BTO-Geräte (build to order) werden nach derzeitigen Prognosen erst wieder ab Anfang März 2020 ausgeliefert.

