01.08.2018 - 10:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Bereits seit Jahren bietet Apple nicht nur Hardware-Produkte an, sondern ergänzt diese auch durch zahlreiche Dienste wie iTunes, iCloud, Apple Music und Co.. Gemeinsam mit den Quartalszahlen für das dritte Fiskalquartal 2018 sprachen die Verantwortlichen bei Apple auch über den Umsatz der Dienst-Sparte, der in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist und mittlerweile stark zum Gesamtumsatz beiträgt.

Im dritten Fiskalquartal 2018 hat der Umsatz der Apple-Dienste im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt. So brachten Apple Music, iCloud, iTunes, AppleCare, Apple Pay, der App Store sowie der Mac App Store rund 9,55 Milliarden US-Dollar in die Kassen. Im gleichen Vorjahreszeitraum lag der Umsatz dieser Dienste noch bei 7,27 Milliarden US-Dollar und stieg damit im direkten Vergleich um 31 Prozent. Laut Apple-CEO Tim Cook ist dies ein Erfolg, der sich „großartig anfühlt“.

Abos sind der Schlüssel

Apple zufolge hat man dem Umsatzzuwachs vor allem den Abonnements von Apple-Diensten und Drittanbietern zu verdanken. Diese sollen nun die 300 Millionen US-Dollar übertroffen haben und schaffen damit ein Wachstum von 60 Prozent auf einer jährlichen Basis. Laut Cook nehmen die Abonnements daher einen zunehmend größeren Teil ein. So sollen rund 30.000 Apps bereits auf Abos setzen.

Gleichzeitig überraschte auch der Umsatz des App Stores. Im letzten Quartal besuchten demnach mehr Kunden als gedacht den App Store. Einem kürzlich veröffentlichten Marktforschungsbericht zufolge soll der App Store mehr als den doppelten Umsatz des Google Play Stores generiert haben – bei kleiner Nutzergruppe.

Apples TV-Streaming-Pläne

Tim Cook gab auch einen kurzen Ausblick in die Zukunft der Apple-Dienste. Seinen Aussagen zufolge soll Apple neue spannende Dienste „in der Pipeline“ haben. Während konkrete Details natürlich fehlen, geht man allgemein davon aus, dass hier der spekulierte TV-Streamingdienst gemeint ist, der seit Monaten immer wieder in den Nachrichten ist. Allerdings sagte Cook auch, dass Apple zwei TV-Veteranen anheuern konnte, die an einem neuen Projekt arbeiten, über das man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sprechen möchte. Zusätzlich gab der Apple-CEO an, dass „dramatische Änderungen in der Content-Industrie“ zu erwarten sind und man sich glücklich schätzt, dass man ein Projekt in Arbeit hat.

