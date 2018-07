Das US-Magazin Wired wird 25 Jahre alt und feiert dieses Jubiläum mit einem mehrtägigen Event in San Francisco. Als Gast und Präsentator wird kein geringerer als Apple-Chef-Designer Jony Ive erwartet. Dabei scheut der Brite bei Apple die Öffentlichkeit wie kein anderer, kann sich aber bei der Veranstaltung in bester Gesellschaft wähnen zwischen Microsoft, Google, YouTube, Instagram, 23andme sowie Salesforce und Code for America.