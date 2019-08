Apple Card kommt im August (Bild: Apple)

Apple Card am iPad managen: Neue Infos zur Kreditkarte. Die Agentur Bloomberg hat neue Informationen über Apples kommende Kreditkarte für uns parat. In diesem Monat soll das Produkt in den USA starten. Auf Apples Tablet soll es eine separate App fürs Management der Karte geben.

Wenn es nach Mark Gurman und Jennifer Surane geht, dann können Sie in Zukunft die Finanzen Ihrer Apple Card übers iPad verwalten. Richtig ist, dass schon vorher Hinweise auf die Apple Card in iOS 12.4 gefunden wurden.

Individuelle Finanzierungsangebote

Nun gibt es eben von Bloomberg weiterführende Hinweise, dass Sie als Besitzer einer Apple Card für diverse Einkäufe auch mehrere unterschiedliche Finanzierungspläne erhalten. Sie kaufen beispielsweise einen Fernseher darüber und es wird Ihnen vorgeschlagen, den Preis doch in Form von 12 Raten zurückzuzahlen. So oder so ähnlich wird es dann funktionieren.

Die „Finanzen“ zu verwalten, das sollen Sie am iPad machen können.

Barclaycard Visa gibt keine Boni mehr

Da in diesem Monat Apples eigene Kreditkarte startet, hat der vorherige Partner, Barclaycard, die Bonuszahlungen für die Apple-Kunden mit Visa-Karte gestoppt, wie Bloomberg außerdem berichtet. Es gibt keinen Neukunden-Bonus mehr, und Sonderpunkte für Einkäufe bei Apple auch nicht.

Tim Cook bestätigte zuletzt, dass die Apple Card im August startet. Allerdings noch nicht in Deutschland. Es gibt jedoch Hoffnung, dass die Karte auch hierzulande angeboten werden wird. So oder so sollen Kunden der Apple Card Boni erhalten, in Form von Rückzahlungen der Einkäufe. Bis zu 3% vom Kaufpreis soll es zurückgeben, wenn Sie Apple-Produkte bei Apple kaufen und in dem Fall steht Ihnen der Bonus einen Tag später schon wieder als Guthaben bei weiteren Einkäufen bereit.

Der iPhone-Hersteller arbeitet für die Kreditkarte mit Goldman Sachs zusammen, während die Citigroup ein Angebot für die Kooperation ablehnte.

Produkthinweis

Apple Watch Series 4 GPS + Cellular, 40mm Aluminiumgehäuse, Space Grau, mit Sport Loop, Schwarz Preis: 529,00 €

Anzeige