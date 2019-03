Vom 3. bis 6. Juni wird Apple die alljährliche Entwicklerkonferenz WWDC in San Jose abhalten. Wer kommen darf, entscheidet das Portmonee sowie die Ticketlotterie. Daher bietet die AltConf eine nette Alternative für Entwickler an, die nicht zu WWDC können. Diese findet ganz in der Nähe statt und bietet den Entwickler eine zusätzliche Plattform mit Workshops, Diskussionsrunden und sogar einem Escape Room mit Apple-Thema.