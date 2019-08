28.08.2019 - 22:19 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Aktienkurs von Apple (Bild: Screenshot / Smartmockups)

Tim Cook erhielt in der vergangenen Woche eine Aktienpaket im Wert von 115 Millionen US-Dollar. Wie aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht hervorgeht, überschrieb Apple genau 560.000 Aktien an den CEO. Das Aktienpaket ist Teil seines Gehaltes und wurde bereits 2011 vertraglich vereinbart und ist an Auflagen sowie an die Erfüllung von Zielen gebunden. Das Grundgehalt von Tim Cook beträgt 3 Millionen US-Dollar.

Boni und Aktienpakete sind auf der Führungsebene von Tim Cook eher die Regel als die Ausnahme. Zum Grundgehalt von 3 Millionen US-Dollar kommt für 2018 ein Bonus von 12 Millionen US-Dollar, sowie weitere Kompensationen. Auch die Überschreibung von Aktien gehört zur „normalen“ Entlohnung des Apple CEO Tim Cook. Bereits 2011 wurde ein Aktienpaket für Cook geschnürt, das Apple zu festgelegten Stichtagen und unter bestimmten Voraussetzungen übertragen muss.

Zum 24. August erhielt Tim Cook ein Aktienpaket im Wert von 115 Millionen US-Dollar, bestehend aus 280.000 Aktien zur Belohnung seiner fortgesetzten Tätigkeit für Apple und weitere 280.000 Aktien, die als Erfolgsprämie übertragen werden. Somit überschrieb Apple genau 560.000 Aktien an den CEO. 1,41 Millionen Aktien liegen aktuell im Depot von Tim Cook, wie aus der Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

294.840 Aktien wurden aus steuerlichen Gründen bereits zuvor von Apple gehalten. Ihre Wertstellung wird mit 202,64 US-Dollar angegeben. 265.160 Aktien wurden in drei Tranchen zu Kursen zwischen 205 und 207 US-Dollar am 26. Februar 2019 erworben. In den USA müssen Führungskräfte von Aktienunternehmen ihre Anteile offenlegen.

Weitere Aktien-Boni werden 2020 zugeteilt. 700.000 Aktien stehen Tim Cook Ende August 2021 zu.

Auch Veränderungen am Depot sind umgehend mitzuteilen. So spendete Tim Cook letzte Woche aus seinem Depot 23.700 Aktien an eine gemeinnützige Einrichtung, deren Namen nicht genannt wird. Das macht Tim Cook nicht zum ersten Mal. Genau vor einem Jahr gab es eine vergleichbare Bewegung im Depot. Aktien im Wert von knapp unter fünf Millionen US-Dollar werden überschrieben.

Die Aktien für das Aktienpaket kauft Apple im Rahmen eines Rückkaufprogrammes. Und das ist ein Problem, denn die beständige Nachfrage begünstigt einerseits den Aktienkurs. Andererseits wird ein Teil des Erfolges von Managern wie Tim Cook auch am Aktienkurs gemessen. Cook ist seit August 2011 der CEO bei Apple. Er hat bereits angekündigt, sein Vermögen bei Zeiten komplett zu spenden.

