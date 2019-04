Apple ruft diesen 3-Pin-Netzteilsteckeradapter zurück (Bild: Apple)

Achtung: Apple ruft (Reise-)Netzteile zurück. Der iPhone-Hersteller aus Cupertino hat aktuell eine neue Pressemeldung herausgegeben, in der das Unternehmen seine Kunden und die Öffentlichkeit über einen Rückruf von Netzteilsteckern informiert. Dieser findet auf freiwilliger Basis statt. Betroffen sind nur bestimmte Netzteilsteckeradapter und außerdem Apple Reise Adapter Kits.

Haben Sie Apple Produkte in Großbritannien, Hongkong oder Singapur gekauft? Oder reisen Sie ab und an dorthin, und haben sich deshalb ein Apple Reise Adapter Kit gekauft? Für manche Produkte, die zwischen 2003 und 2010 verkauft wurden, ruft Apple nun die Steckeradapter zurück.

Apple ruft 3-Pin-Netzteilsteckeradapter zurück

Sie sehen auf dem Artikelbild (oben) den/die betroffenen 3-Pin-Netzteilsteckeradapter. Laut Apple können diese in „sehr seltenen Fällen“ brechen. Bei Berührung bestünde dann das Risiko eines Stromschlags. Der Konzern aus Cupertino gibt an, von weltweit sechs Fällen Kenntnis zu haben, in denen Personen genau dies widerfahren sei.

Ausgeliefert wurden diese Netzteilsteckeradapter zwischen 2003 und 2010 mit diversen Macs und iOS-Produkten, und außerdem als Teil von Apples Reise Adapter Kits. Die betroffenen Adapter sind weiß und haben auf der Rückseite keine Schrift aufgedruckt.

Apple liefert kostenlosen Ersatz

Wie in so einem Fall üblich, liefert Apple Ihnen kostenlosen Ersatz. Füllen Sie das passende Formular auf Apples Webseite aus, sollten Sie betroffen sein. Sie erhalten dann im Austausch gegen das betroffene Steckernetzteil ein neues, das Sie im Foto unten sehen.

Sie erhalten diesen 3-Pin-Netzteilsteckeradapter im Austausch (Bild: Apple)

Hinweis: Der Rückruf betrifft „keine“ USB-Netzteile.

Das Unternehmen versichert außerdem, dass die Sicherheit seiner Kunden an erster Stelle komme. Sie sollen die Nutzung der betroffenen Adapter einstellen.

