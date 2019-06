24.06.2019 - 08:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



24.06.2019

Schon seit Monaten hält sich das Gerücht, dass Apple an einem weiteren MacBook-Pro-Modell arbeitet. Dieses soll etwa ein größeres Display als die bisherigen Modelle aufweisen. Als einer der ersten Experten erwähnte der zuverlässige Analyst Ming-Chi Kuo ein solches Gerät im Februar diesen Jahres und erhält nun Unterstützung von Jeff Lin von IHS Markit, der sowohl Details zur Auflösung als auch dem Veröffentlichungstermin wissen will.

Wie Ming-Chi Kuo bereits zum Jahresanfang berichtete, plant Apple ein neues MacBook Pro mit einem 16-Zoll-Display, das im Laufe diesen Jahres erscheinen soll. Während er keinen genauen Termin nennen konnte, sprach er jedoch von einem komplett neuem Design. Dies ließ natürlich Raum für Spekulationen, sodass es nicht lange dauerte, bis viele davon überzeugt waren, dass das Display ein nahezu randloses Design spendiert bekommt. Im Umkehrschluss würde dies bedeuten, dass das neue Modell dieselben Außenmaße haben könnte wie die 15,4-Zoll-Variante.

Weitere Informationen zum neuen 16-Zoll MacBook Pro

In den vergangenen Tagen spezifizierte Jeff Lin von IHS Markit Kuos Aussagen im neuesten „Emerging PC Market Tracker“-Bericht, der nun via Forbes an die Öffentlichkeit kam. Darin gab Lin an, dass das 16-Zoll-Modell wohl mit LCD-Technologie ausgestattet sein wird, die von LG Display stammt. Daneben wird das Gerät wohl eine Auflösung von 3.072 x 1.920 Pixel vorweisen können, um diesselbe Pixeldichte wie das bisher größte MacBook Pro beizubehalten.

Laut Lin soll das neue Modell natürlich mit neuen Prozessoren ausgestattet werden und könnte bereits im September 2019 erscheinen, wenn es nicht zu unvorhergesehenen Problemen bei der Entwicklung kommt. Für Apple wäre dies allerdings ein untypischer Veröffentlichungszeitraum, da hier wohl bereits neue iPhone- und Apple-Watch-Modelle erscheinen. Apple veröffentlicht daher traditionell neue Mac-Modelle entweder zuvor oder hält ein separates Event im Oktober ab.

