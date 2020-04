MacBook Pro 2020: Hat Apple selbst Details zum neuen Einsteigermodell geleakt?

MacOS 10.15.5 Beta 1



Apple Adds support for Intel IceLake CPUs. List of added ids is as follows :



0x8A70

0x8A71

0x8A51 => i7-1060G7 & i5-1030G7

0x8A5C => i5-1030G4 & i3-1000G4

0x8A5D

0x8A52 => i7-1065G7 & i5-1035G7

0x8A53

0x8A5A => i5-1035G4

0x8A5B

— _rogame (@_rogame) April 8, 2020