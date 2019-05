WD My Passport SSD mit 256 oder 512 GB jetzt besonders günstig. Sie suchen eine portable externe SSD mit ausreichend Kapazität, Geschwindigkeit und zu einem günstigen Preis? Saturn bietet derzeit die My Passport SSD mit 256 GB für 55 Euro statt gut 87 Euro (Straßenpreis) an. Das Modell mit 512 GB bekommen Sie für 88 Euro statt knapp 100 Euro (Straßenpreis). In dem Gehäuse, das per USB-C angeschlossen wird, sind M.2-SSDs verbaut. Die Datenübertragungsrate liegt bei 540 MB/s fürs Lesen und 350 MB/s fürs Schreiben. Versandkosten fallen nicht an.