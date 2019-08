Kaufen sie sich doch die SanDisk Ultra 3D SSD mit 512 GB. Die gibt es bei Saturn nämlich günstiger. Vielleicht wollen Sie damit einen alten Mac aufrüsten, einen PC ausstatten, oder Ihre Konsole. Die Festplatte passt in 2,5 Zoll Steckplätze und nutzt SATA als Schnittstelle. Sie schafft ungefähr 560 MB/s beim Lesen und 530 MB/s beim Schreiben. Versandkosten fallen nicht an. Sie können sich das Produkt aber trotzdem auch in einen Markt liefern lassen, um es dort abzuhalten. Sie zahlen dafür bei Saturn momentan nur 55 Euro. Der nächstbeste Preis liegt bei knapp 65 Euro. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.