Schon jetzt sparen: Black Weekend vorzeitig eingeläutet

Black Weekend bei Notebooksbilliger. Der Onlinehändler möchte nicht bis zum schwarzen Freitag warten. Stattdessen startete er bereits heute um 0 Uhr sein „Black Weekend“. Das gilt bis einschließlich 2. Dezember um 23:59 Uhr. Doch weil die Schnäppchen schon jetzt gestartet sind, klagt die Webseite unter der Last der Schnäppchenjäger. Wenn Sie also auf der Suche nach günstiger Hardware oder Zubehör sind, sollten Sie bei NBB mal stöbern. Darüber hinaus plant der Anbieter am Freitag noch eine Handvoll zusätzlicher Angebote, die aber für Apple-Fans vermutlich eher vernachlässigbar sind (Surface Book, etc. mit besonderem Rabatt). Schon jetzt bekommen Sie 20, 30 und mehr Prozent auf diverse Produkte.