XXL-Oster-Aktion: Mit dem Osterhasen 56 Prozent beim Mac-Life-Abo sparen. Der Osterhase hat die Spendierhosen angezogen. Wenn Sie sich für ein Mac-Life-Abo entscheiden, dann bekommen Sie es jetzt mit viel Ersparnis. Das Abo-Osterangebot für Neukunden startet zum heutigen 1. April 2019 und endet am kommenden Sonntag, den 7. April 2019. Schließen Sie selbst ein Abo ab, oder verschenken eines. Sie erhalten so 12 Ausgaben der Mac Life inklusive E-Paper per iOS-App und eine Sonderausgabe zum Preis von lediglich 39,95 Euro. Sie sparen 56% gegenüber dem Normalpreis von 89,99 Euro am Kiosk und bekommen das Magazin mit aktuellen Tests, Tipps und Schritt-für-Schritt-Ratgebern zu Mac- und iPhone-Themen, sowie regelmäßigen Themen-Dossiers frei Haus geliefert.