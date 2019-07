Doch lieber Alexa? Echo Dot jetzt besonders günstig. Sie haben kein Interesse am Google Home Mini? Dann kommt womöglich das Angebot des Echo Dot von Amazon genau richtig. Auch den „Eishockeypuck“ mit Alexa-Support bekommen Sie zum Kampfpreis von 19,99 Euro. Damit können Sie den Einstieg ins Smart Home wagen und viel Zubehör direkt oder über Plug-ins ansteuern. Amazon bietet das Produkt im Vorfeld seines Prime Day jetzt in drei Farben günstiger an.