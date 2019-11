Jetzt das Warm-up zum Red Friday bei Media Markt mitnehmen

Deals

Täglich neue Angebote bei Media Markt bis zum Red Friday. Sie haben es vielleicht schon gemerkt. Ende November findet der „Black Friday“ statt. Dieser ominöse Schnäppchentag, an dem alles so viel günstiger sein soll. Doch die Shops nutzen schon vorher die Zeit, um Produkte günstiger anzubieten. Media Markt nennt es den „Warm-up“ zum „Red Friday“, also das Aufwärmprogramm. Zum Beispiel bekommen Sie heute einen 43 Zoll UHD-Fernseher von Samsung für 299 statt 529 Euro. Letzteres ist die UVP. Doch momentan bekommen Sie den Fernseher sonst nicht günstiger. Ach ja: Das Angebot gilt nur bis 24. November um 20 Uhr.