Jetzt günstig einen UHD-Fernseher kaufen. Apple TV+ ist zum 1. November gestartet. Das Angebot bietet hochauflösende 4K-Inhalte an. Es würde sich also lohnen, auf ein neues TV-Gerät umzusteigen, wenn man noch keinen UHD-Fernseher hat. Im „Einsteiger“-Segment gibt es zudem momentan ein Schnäppchen. Sie bekommen den Medion P15555 mit 55 Zoll Display-Diagonale, Triple-Tuner, der auch DVB-T2 unterstützt, bei Amazon günstiger. Sie zahlen dafür momentan nur 299,99 Euro. Um auf den Preis zu kommen, müssen Sie lediglich den Rabattgutschein auf Amazon „aktivieren“. Der Versand des Geräts ist kostenlos. Der Fernseher verfügt über 3 HDMI- und sogar einen VGA-Anschluss. Theoretisch könnten Sie ihn also auch als Monitor für einen passenden (älteren) PC nutzen.