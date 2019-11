Jetzt AirPods der zweiten Generation günstig kaufen

Deals

AirPods 2G für 129 Euro kaufen. Sie bekommen momentan die kabellosen Kopfhörer deutlich unter Vergleichspreis. Versandkosten fallen nicht zusätzlich an. Angeboten werden die Kopfhörer auf eBay. Es handelt sich um originalverpackte Ware, die allerdings „differenzbesteuert“ verkauft wird. Entsprechend fällt keine Mehrwertsteuer an. Sollten Sie die Kopfhörer im geschäftlichen Umfeld bspw. als Headset benötigen, ist das entsprechend nachteilig. Für den Privaterwerb spricht jedoch nichts dagegen. Verkauft werden die AirPods der zweiten Generation in „normalem“ kabelgebundenem Ladecase.