hardwrk Power Case für iPhone X/XS & XS Max im Apple-Design – 20% reduziert

hardwrk Power Case für iPhone X/XS & XS Max reduziert. Wenn Sie der Meinung sind, Ihr iPhone benötigt noch einen zusätzlichen Schub an Energie, dann eigenen sich sogenannte Battery-Cases. Ein solches hat hardwrk gerade im Angebot, und zwar für zwei unterschiedliche iPhone-Modelle. Das Produkt bietet trotz seines schlanken Designs eine Kapazität von 4100 mAh (X/XS) bzw. 5000 mAh (XS Max). Im Design lehnt sich die Schutzhülle an das von Apples Battery-Case an. Die Schutzhülle lässt sich einfach anbringen. Dazu klappen Sie die flexible obere Hälfte des Cases einfach zurück und schieben dann das iPhone hinein.