Google Home Mini zum Spottpreis. Falls Ihnen bislang der Preis für den Einstieg in die Welt der Sprachassistenten zu teuer war, werden manche von Ihnen beim aktuellen Schnapp bei Saturn vielleicht schwach. Denn dort erhalten Sie den Google Home Mini in drei unterschiedlichen Farben für mittlerweile nur noch 19 Euro. Die Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro sparen Sie ein, wenn Sie sich das Gerät in einen Saturn-Markt in Ihrer Nähe liefern lassen.