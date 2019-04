Als Alternative: Google Home Mini und Chromecast 3G im Bundle reduziert. Wenn Sie es nicht so mit Alexa haben, und aber lieber den Google Assistant mögen, dann hat Media Markt aktuell ebenfalls ein interessantes Paket geschnürt. Sie bekommen nämlich die Konkurrenz zu Amazons Produkten, den Google Home Mini und den Chromecast der dritten Generation, im Paket für 49 Euro. Versandkosten fallen nicht zusätzlich an. Sie können natürlich trotzdem die Produkte in einen Markt in Ihrer Nähe liefern lassen und dann vor Ort abholen. Sie bekommen den Mini-Smartspeaker in der Farbe „Kreide“. Legen Sie lediglich beide Produkte in den Warenkorb. Der Rabatt wird dann während des Bestellvorgangs abgezogen.