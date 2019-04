09.04.2019 - 10:33 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



Ostern steht vor der Tür und traditionell laufen genau an diesen Tagen zahlreiche Filme und Serien im Fernsehen, darunter womöglich einige, die Sie schon länger auf dem Zettel haben. Doch müssen Sie dafür zu genau der richtigen Sendezeit vor dem Bildschirm sitzen? Nein! Mit Save.TV bestimmen Sie, wann was läuft. Noch besser: die ab dem 12.04.2019 in der Nacht ausgestrahlten Staffeln 5, 6 und 7 von Game of Thrones können Sie mit Save.TV zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl sehen.

Kurz bevor die achte Staffel von Game of Thrones ausgestrahlt wird, bietet RTL II nachts ab dem 12.04. noch einmal die Staffeln 5, 6 und 7 an. Zu diesem Zeitpunkt wird kaum jemand die Muße, Zeit und Lust haben, die Folgen zu sehen. Da die gute alte VHS-Kassette ebenfalls längst ausgedient hat und auch DVD und Blu-ray auf dem Weg in die Mediengeschichte sind, muss eine andere Lösung her. Die Antwort ist recht einfach: Save.TV. Der selbsternannte Online-Videorecorder ist viel mehr als es das Etikett vermuten lässt. Hier stehen Ihnen nicht nur über 40 TV-Sender und werbefrei zu genießende Inhalte zur Verfügung, Sie können mit einem Abonnement auch alles Gewünschte in eigenen Playlisten sortieren, Sie erhalten wertvolle Tipps und können durch eine Stardatenbank stöbern oder persönliche Empfehlungen erhalten. Der Save.TV-Serienassistent sagt Ihnen, wann was läuft und speichert automatisch alles von Ihnen Festgelegte in einem Archiv, so natürlich auch Game of Thrones. In das Archiv passt alles hinein, was Sie wünschen, denn beim Save.TV-Abo gibt es keine Begrenzung. Bedenken, dass das Anschauen von Filmen und Serien Ihrer im Archiv gesicherten Save.TV-Playlist einen stabilen Internetzugang voraussetzt, brauchen Sie nicht zu haben. Nach dem Download können Sie im Offline-Modus alles in Ruhe und an jedem Ort der Welt genießen, auf Ihrem Smartphone, Ihrem Tablet, einem Laptop oder PC. Und das ist längst nicht alles. Sollten sich Sendungen einmal durch Live-Übertragungen verschieben, können Sie vorab sogenannte Vor- und Nachlaufzeiten festlegen, so dass keine Minute verloren geht. Auch das lange Suchen nach den Sendeterminen der kommenden Folgen Ihrer Lieblingsserie entfällt.

Alles gleichzeitig

Doch gerade wenn viel Gutes zu sehen ist, droht zuhause Ärger. Wer darf bestimmen, was gesehen wird? Auch dieses Problem lösen Sie mit Save.TV auf elegante Art und Weise. Mit den Parallelaufnahmen können Sie sogar gemütlich das Haus verlassen und Essen gehen, während der Online-Fernsehdienst gleichzeitig laufende Sendungen aufzeichnet. Selbst spezielle Wünsche werden mit Save.TV im Handumdrehen gelöst. Nehmen wir an, Sie möchten alle Sendungen zu einem bestimmten Thema aufnehmen, wollen sich dafür aber nicht durch die Programmlisten der Sender quälen. Die Channel-Funktion erledigt das automatisch für Sie. Ob ein spezifischer Sendungstitel oder Ausstrahlungen, die sich um ein Stichwort drehen, Save.TV speichert alles für Sie in Ihrem Archiv.

Der schier endlose Speicherplatz verleitet natürlich schnell dazu, den ein oder anderen Film oder gleich eine ganze Serienstaffel wie Game of Thrones zu sichern und ein zweites oder drittes Mal anzuschauen. Damit Sie sich in Ihrer eigenen Mediathek schnell und gut zurecht finden, gibt es das Save.TV Videoarchiv, das Sie nach eigenen Wünschen sortieren und nach bestimmten Filtermöglichkeiten durchforsten können.

(Bild: Save.TV)

Das Oster-Angebot

Wollte man das Angebot von Save.TV mit einem Wort zusammenfassen, wäre es wohl das Adjektiv einfach. Sprichwörtlich alles wird dem Anwender hier leicht gemacht. Sie können alle Sendungen, Filme und Serien werbefrei genießen, Sie können alles offline sehen und so viel speichern wie Sie möchten. Haben Sie Save.TV einmal abonniert, können Sie den Service mit so vielen Geräten nutzen, wie Sie benötigen. Speziell für Mac Life-Leser bietet Save.TV zu Ostern einen besonderen Deal an: Sie können Save.TV zwei Monate vollkommen kostenfrei testen. Wenn Ihnen der Online-Videorecorder zusagen sollte (wovon wir schwer ausgehen), erhalten Sie im Anschluss an die Testphase 60 Prozent Rabatt auf diverse Pakete. So können Sie das XL-Paket mit einer Laufzeit von zwölf Monaten für monatlich nur 3,99 Euro genießen. Für die gesamten Serviceleistungen des Abos zahlen Sie also nicht mehr als einen Euro pro Woche. Das Angebot ist bis zum 05.05.2019 verfügbar, Sie finden es online unter: www.save.tv/maclife.

Und so melden Sie sich an

Geben Sie auf der Website www.save.tv/maclife Ihre E-Mail-Adresse an und klicken Sie „Jetzt gratis testen!“ Wählen Sie die bevorzugte Zahlungsart und melden Sie sich an. Und direkt loslegen: auswählen, aufnehmen und später ansehen!

