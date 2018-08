​WD My Passport externe SSD reduziert. Amazon bietet gerade die externe Festplatte von Western Digital günstiger an. Interessant ist die My Passport SSD mit 512 GB deshalb, da Sie Flash-Speicher auf einer M.2 Platine nutzt. So ist sie besonders schnell, leicht und kompakt. Sie misst lediglich 89 x 46 x 10 mm. Sie können die Festplatte per USB-C an Ihre Geräte anschließen. Das Gerät bietet Datenübertragungsraten von bis zu 515 MB pro Sekunde. Sie zahlen dafür nur 127,99 Euro. Versandkosten fallen nicht an.