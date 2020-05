Disney+: Erste Infos zur zweiten Staffel von „Star Wars - The Mandalorian“ und Serie zu „Das Vermächtnis der Tempelritter”

Laut dem Hollywood Reporter wird Schauspieler Temuera Morrison in der zweiten Staffel von „The Mandalorian“ als Boba Fett zurückkehren. Morrison verkörperte den berühmten Kopfgeldjäger bereits in „Star Wars – Angriff der Klonkrieger“. Es heißt allerdings, dass Boba Fett in der zweiten Staffel noch keine so große Rolle spielt … es bleibt also spannend. Die Dreharbeiten für Staffel 2 sind übrigens schon abgeschlossen, der Start bei Disney+ soll im Herbst folgen.

Ob man im Herbst dann auch schon etwas von dem nächsten Mammut-Projekt von Disney sehen wird, ist noch unklar: Dabei geht es um ein Serien-Spin-Off zu den erfolgreichen Kinofilmen „Das Vermächtnis der Tempelritter“ und „Das Vermächtnis des Geheimen Buches“ mit Nicolas Cage und Diane Kruger. Die Serie soll allerdings ohne die beiden Schauspieler auskommen und eine noch unbekannte Besetzung und Handlung erhalten.

Diese Highlights starten in Kürze

Allein in der zweiten Mai-Hälfe starten noch einige Highlights - dabei sind „Ice Age - Kollision voraus“, „Nachts im Museum“, „Tron Legacy“, „Marvel Studios: Expanding the Universe“ und die zweite Staffel von „Star Wars Resistance“. Alle Neustarts vom Mai findet ihr in einem separaten Artikel.

Übrigens. Wer noch nicht Kunde ist beim neuen Streamingdienst, kann sieben Tage kostenlos testen und einmal schauen, was alles in dem Abo enthalten ist.





