Im Blitzangebot: PanoClip von hardwrk für nur 29 statt statt 49 Euro. Falls Sie das Angebot letztens verpasst haben, geht Hardwrk heute noch mal in die Vollen. Im Rahmen eines Blitz-Deals auf Amazon bekommen Sie in der Zeit von 14:40 Uhr bis 20:40 Uhr den PanoClip fürs iPhone stark reduziert. Das Zubehör für 360-Grad-Fotos stecken Sie einfach ans Smartphone und machen mit der dazugehörigen App entsprechende Bilder. Im Rahmen des Aktionszeitraums senkt der Anbieter den Preis auf 29 Euro (sonst 49 Euro). Versandkosten fallen nicht an.