Rabatt satt: Artwizz halbiert die Preise

Leather Bag: Schicke Ledertasche, passend zum MacBook (Pro)

Artwizz reduziert ganz bewusst zwei besonders hochwertige Produkte aus hochwertigem Leder, die sich auch unter dem Weihnachtsbaum gut machen. Das handgefertigte Artwizz Leather Bag für das MacBook (Pro) besteht aus edlem Rindsleder, innen ist das gute Stück mit Seide ausgeschlagen.

• Leather Bag jetzt bei Artwizz bestellen (Gutscheincode: GREEN-FRIDAY-50)

SmartGloves: Handschuhe, warm und funktional

Auch Handschuhe machen sich in der kalten Jahreszeit gut als Geschenk – an sich selbst ebenso wie an die Liebsten. Die Touchscreen-kompatiblen Artwizz SmartGloves bestehen aus einem hochwertigen Materialmix aus Lammleder, Wolle und Fleece, zu haben sind die Unisex-Handschuhe in Größen von S bis XXL.

• SmartGloves jetzt bei Artwizz bestellen (Gutscheincode: GREEN-FRIDAY-50)

Der Rabatt wird im Artwizz-Shop nach Eingabe des Gutscheincodes GREEN-FRIDAY-50 gewährt. Bestellungen direkt bei Artwizz sind innerhalb Deutschlands ab sofort bereits ab 19 Euro versandkostenfrei, Retouren sind kostenlos.