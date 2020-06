Beats Solo3 Wireless jetzt spottbillig bei Amazon

Für kurze Zeit gibt es bei Amazon jetzt die Beats Solo3 Wireless für nur 125 Euro. Der Online-Händler senkt den Preis von zuvor 165 Euro also um 40 Euro. Die Over-Ears sind zwar nun schon etwas in die Jahre gekommen (vorgestellt wurden sie bereits 2017), doch laufen immer noch als aktuelles Modell unter anderem im Apple Online Store. Dort gibt es allerdings nur noch die Collection-Modelle in bunten Farbkombinationen zum Preis von 199,95 Euro.

Das bieten die Beats Solo3

Sound und Tragekomfort sind natürlich immer eine Geschmacksache, aber qualitativ punkten die Solo3 allen Bereichen. Zudem gibt es Fast Charging (fünf Minuten für drei Stunden Musik), lange Akkulaufzeit von 40 Stunden, Apple W1-Chip zum schnellen und zuverlässigen Verbinden mit Apple-Geräten, sowie Mikro- und Anrufsteuerung. Verzichten muss man nur auf Noise Cancelling und Siri-Integration.

Verkauf und Versand laufen durch Amazon, es gibt also kein Risiko, auch gefälschte Ware reinzufallen. Das Amazon-Angebot ist ein echtes Schnäppchen, man kann getrost zu schlagen, so lange es die Solo3 so günstig gibt. Wer dabei auf Noise Cancelling und Siri verzichten kann, bekommt ein günstiges Over-Ear-Set.

