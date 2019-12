Apple Pay nutzen und belohnt werden: 75 Euro bei der comdirect

75 Euro für die Nutzung von Apple Pay

Wenn Sie darüber hinaus gerne Apple Pay verwenden, werden Sie im Rahmen dieser Promotion auch noch dafür belohnt. Denn Sie erhalten ein Startguthaben von 75 Euro. Alles, was Sie dafür tun müssen ist, die Visa-Karte über Apple Pay (oder Google Pay) innerhalb der ersten drei Monate nach Kontoeröffnung zu verwenden.

Da Apple Pay eine komfortable Alternative zur herkömmlichen Bezahlung mit der Karte an der Kasse oder anderswo darstellt, dürfte es Ihnen nicht schwerfallen, den Bonus auch einzustreichen.

Jetzt comdirect-Kunde werden und 75 Euro Startguthaben sichern.

Die comdirect gehörte mit zu denjenigen Banken, die Apple Pay bereits zum Deutschlandstart anboten. Der Autor ist selbst Kunde bei der Bank und konnte sich in dieser Zeit prima davon überzeugen, wie viel Komfort Apple Pay bieten kann. Das Drehkreuz zur Toilette an vielen Rasthöfen, Bahnhöfen oder Flughäfen ist nun kein Hindernis mehr, wenn Sie kein Kleingeld mehr haben sollten. Stattdessen genügt ein Doppeldrücker an der Apple Watch. Kleinstbeträge werden nämlich auch ohne zusätzliche Autorisierung genehmigt. Das funktioniert natürlich auch an Tankstellen oder Getränkeautomaten. Statt mühsam die Scheckkarte rauszukramen geht es mit iPhone und Apple Watch noch schneller.

Details zur comdirect Visa-Karte Falls Sie sich für weitere Details interessieren. Die Visa-Karte der comdirect kostet Sie keine Jahresgebühr. Auch innerhalb der Eurozone zahlen Sie keinerlei Gebühren für den Einsatz. Darüber hinaus fallen lediglich 1,75% für den Einsatz im „Ausland“ (Nicht-EU) an.

Mehr zu diesen Themen: