Apple HomePod + smarte Eve-Energy-Steckdose im Paket für unter 300 Euro. Sie haben noch keinen HomePod? Und Sie möchten außerdem Ihr heimisches Sortiment an smartem Zubehör erweitern? In der Zeit vom 3. bis zum 8. April bietet Media Markt Apple-Produkte zu „knackigen“ Preisen an. Während jedoch die meisten Geräte anderswo noch günstiger zu haben sind, gibt es für den HomePod ein sehr interessantes Angebot. Sie zahlen nur 288 Euro für den HomePod in Weiß oder Space Grau und eine kabellose Eve Energy Steckdose, die ebenfalls mit HomeKit kompatibel ist. Einzige Voraussetzung ist, dass Sie beide Produkte in den Warenkorb legen, dort wird dann der Rabatt abgezogen.