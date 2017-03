Endlich ein Spiel mit Köpfchen – und das gar im wortwörtlichen Sinne: In Headlander gilt es, einen körperlosen Kopf durch eine schräge Hommage an die noch schrägeren Science-Fiction-Welten der 1970er-Jahre zu steuern. Wir haben das actionreiche Plattformspiel für Sie getestet und dabei Ähnlichkeitn zum Klassiker Metroid erkennen können.

Headlander unterstellt, dass die Menschheit nicht aus ihren Fehlern lernt. Die Erde ausgebeutet und verwüstet, lebt man in Zukunft auf Raumstationen. Und weil Platz dort ganz besonders wertvoll ist, verzichtet man eben auf einen Körper aus Fleisch und Blut. Stattdessen ist man schlicht nur noch „Kopf“, der sich einer Rakete gleich durch den Raum zu bewegen vermag. Doch damit der Fiktion nicht genug: Landet man als Kopfwesen auf dem Chassis eines Roboters, kann man sich dessen Funktionen zu eigen machen und zuvor unerreichbar geglaubte Areale erkunden.

Grundsolider Metroidvania-Spielspaß

Was zwischen „verdammt weit hergeholt“ und „irgendwie doch auch kreativ“ klingt, mündet in einem Spiel nach klassischem Metroidvania-Strickmuster mit einer Extraportion Humor. Aus dem Kälteschlaf erwacht und voller Fragen, stehen der Spielfigur in Abhängigkeit vom aktuell jeweils vereinnahmten Roboterkörper verschiedene Türen und somit auch neue Wege und Bereiche der zu erforschenden Raumstation offen. Während man sich dabei auch immer wieder mal in einem launigen Feuergefecht wiederfindet und die Reflexe gefordert werden, gilt es im Kern aber dann doch vornehmlich Puzzles zu lösen. Nur wer mitdenkt, erschließt sich immer neue Bereiche der Station.

Durch im Verlauf des Spiels zu erwerbende Upgrade-Punkte lassen sich dafür zusätzliche Fähigkeiten freischalten. Zudem warten diverse Nebenaufgaben auf den Spieler. Ganz besonders gut versteckte Räume mit außergewöhnlichen Extras motivieren zur möglichst gründlichen Erkundung der Raumstation, um die eigene Spielfigur etwa mit einem Mehr an Ausdauer oder Geschwindigkeit aufzuwerten.

Schwankender Schwierigkeitsgrad

Headlander sichert bei Betreten eines jeden neuen Raumes den Spielstand. Die Bestrafung von Fehltritten fällt infolgedessen milde aus: Wer den Bildschirmtod stirbt, verliert nur wenig an Fortschritt. Einzig die Bosskämpfe haben es in sich und sind mitunter eine Herausforderung, die weniger geübte Spieler zu frustrieren vermag. Der Einsatz sämtlicher im bisherigen Spielverlauf erworbenen und verbesserten Fähigkeiten im richtigen Augenblick erfordert Mitdenken und Geschick.

Fazit

Headlander lebt nicht nur von seinem kunterbunten 1970er-Jahre-Charme und der schrägen Idee eines körperlosen Kopfs als Spielfigur, sondern macht auch spielerisch einiges her. Per Maus und Tastatur steuert sich das Spiel aber außergewöhnlich sperrig, ein Gamepad ist daher ein Muss. Zudem ist das schräge Sci-Fi-Abenteuer kein Kandidat für die sprichwörtliche einsame Insel, denn in knapp sechs Stunden ist der Spaß auch schon wieder vorbei; der Wiederspielwert ist gering. Auf dem Mac gehört Headlander dennoch zu den besten Vertretern des Metroidvania-Genres, erreicht aber in Bezug auf das Gameplay nie die Perfektion etwa eines Axiom Verge.