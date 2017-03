Das Fernsehen befindet sich im Wandel: Während Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon Prime besonders Serienfans anziehen, will Quazer bildungshungrige Zuschauer an sich binden. Gar kein schlechter Plan! Wir haben das Angebot des Start-ups einem Test unterzogen und wollen Ihnen unser Urteil über eine mögliche Nische im TV-Markt von Morgen nicht vorenthalten.

Auf Mac, iPad und Apple TV zu Hause: Der Dokumentations-Online-Sender Quazer fühlt sich auf großen wie kleinen Bildschirmen wohl. (Bild: Apple, Quazer)

Dokumentationen werden immer beliebter. Einstmals Füllstoff für Nachteulen und Konsumenten der sogenannten Dritten Programme, locken abendfüllende Formate wie „Die Ostsee von oben“ oder „Eight Days a Week“ heute Millionen von Zuschauern zur besten Sendezeit vor den Fernsehschirm und sogar in die Kinos. Auch in den Mediatheken der TV-Sender und nicht zuletzt auf Online-Videoplattformen wie Youtube und Vimeo spiegelt sich die wachsende Popularität wider: Die provokante Öko-Dokumentation „Earthlings“ etwa erreicht dort hunderttausende Abrufe.

Über Quazer Das Berliner Start-up Quazer wurde Anfang 2016 durch die Magic Internet GmbH, damals eine hundertprozentige Tochterfirma der „ProSiebenSat.1“-Gruppe gegründet. Im Oktober letzten Jahres investierte der Medienkonzern im Rahmen seiner Internationalisierung in Pluto TV Inc., wodurch Quazer jetzt eine Tochter des US-amerikanischen Streamingdienstes ist, der bereits 2014 online ging.

Vom Smartphone bis zum TV-Gerät

Quazer will sich diesen Trend zunutze machen. Der Online-Video-On-Demand-Sender bietet ein kuratiertes Programm aus Dokumentationen, das sich auf derzeit über 60 Kanäle ausbreitet. Die Vielfalt ist beeindruckend und auf den ersten Blick fast etwas erdrückend. Neben bodenständigen Rubriken wie „Wohnideen“, „Unser Körper“ und „Eisenbahnklassiker“ finden sich Abenteuer-Formate wie „Auf Safari“ und „Überlebenskunst“ sowie Sport- und Musiksparten. Übersinnliche Angebote wie „X-Akten“ und reine Unterhaltungskanäle wie „Die besten Werbeclips“ wollen das Online-Angebot breitentauglich machen.

Primärer Tummelplatz für die Programme sind erwartungsgemäß Computer- und Tablet- beziehungsweise Smartphone-Bildschirme. Neben dem Angebot im Webbrowser stehen entsprechende Applikationen für iOS- sowie Android-Geräte bereit. Auch auf das TV-Gerät schafft es Quazer: Für Apple-TV-Nutzer steht eine eigene App bereit, die iPhone- und iPad-Programme bieten eine AirPlay-Anbindung und seit Dezember findet auch der beliebte Chromecast-Stick von Google Unterstützung.

Gefahr für TV-Sender? Streaming holt rasant auf Laut dem Digitalisierungsbericht 2016 der Medienanstalten haben Video-on-Demand-Dienste in Deutschland in der jüngeren Zielgruppe mit dem linearen Fernsehen schon fast gleichgezogen: 41 Prozent der 14- bis 19-Jährigen schauen demnach Onlineangebote wie Netflix und Amazon Prime. Alarmierend für die klassischen Anbieter: Gut ein Drittel der Streamingnutzer hat sich dabei vom linearen Programmangebot bereits gänzlich abgewandt – Tendenz steigend. Untergangsstimmung muss sich bei ARD, ZDF, RTL und Co. allerdings noch nicht einstellen: 71 Prozent der Gesamtbevölkerung bevorzugen laut der Untersuchung des IT-Branchenverbandes Bitkom nach wie vor das lineare TV-Angebot.

Der Erstkontakt mit Quazer gerät zunächst etwas holprig. Etwas unübersichtlich bietet sich das üppige und wachsende Angebot dem Zuschauer an. Das trifft besonders auf die iPad-App zu: Das Blättern zwischen den Kanälen erfolgt per Wischen, allerdings verliert man hier schnell die Übersicht – Netflix-Nutzer kennen das Problem hinlänglich. Nach der Auswahl des Kanals wechselt die Quazer-App in einen bildschirmfüllenden TV-Modus, um das erste Video zu starten. Gefällt dieses nicht, können Sie mit einem Wischen nach links zum Gesamtangebot des Kanals wechseln, um hier zwischen den einzelnen Sendungen zu blättern. Ein Wischen des laufenden Videos nach oben wechselt hingegen den aktuellen Kanal. Das gelingt mit etwas Übung recht intuitiv, jedoch kann man nur aus einem laufenden Video zurück zur Gesamtübersicht wechseln – offenbar will der Entwickler das Programm bewusst minimalistisch halten. Hat man das Prinzip erst einmal verstanden, geht die Bedienung aber locker von der Hand.

Ein echtes Manko ist jedoch das Fehlen einer Suchfunktion sowohl in den Apps als auch im Webangebot. Das gezielte Auffinden eines bekannten Titels zwingt somit zum Blättern innerhalb des passenden Kanals – und das kann sich ermüdend gestalten.

Programmwechsel per Wischen: Auf dem iPad ist Bedienung besonders intuitiv. Allerdings wünscht man sich schnell eine Suchfunktion mit Schlagworten. (Bild: Quazer)

Laut Quazer selbst ist im Hintergrund übrigens ein selbstlernender Algorithmus am Werk, der das Spartenangebot Stück für Stück an die eigenen Sehgewohnheiten anpasst. Wie gut dies klappt, ist nur subjektiv zu beurteilen. Auf jeden Fall wünschen wir uns zusätzlich eine Auflistung der einzelnen Kanäle nach ihren Nummern.

Hohe Produktionsqualität

Das Angebot selbst bedient sich in den meisten Fällen bei der Videoplattform Youtube, in einzelnen Fällen greift man auch auf Vimeo zurück. Auffällig: In vielen Dokumentationen finden sich die entsprechenden Senderlogos etwa von Arte, Phoenix oder Discovery. Das ist per se nichts Schlechtes, immerhin liegt die große Stärke von Quazer in der Kuratierung des mittlerweile unüberschaubaren Angebots an guten Dokumentationen. Diese Auswahl ist je nach Kanal jedoch unterschiedlich sinnvoll. Während Abenteuer- und Kriminalsparten relativ leicht zusammenzustellen sind, sind bei der Pflege etwa des Kanals „Vegan leben“ doch Denkfehler zu erkennen: Hier finden sich zwar dutzendweise Dokumentationen über das Für und Wider der tierproduktfreien Lebensweise – hat die positive Entscheidung dafür jedoch bereits stattgefunden, fragt man sich nach dem Sinn dieser endlosen Abwägung. Kochsendungen wären ungleich sinnvoller für die Zielgruppe. Quazer sollte nicht nur hier notfalls mit selbst produzierten Inhalten nachlegen, immerhin bietet die „ProSiebenSat1“-Gruppe als Geldgeber wohl genügend Möglichkeiten dazu.

Glossar Lineares Fernsehen: Das lineare Fernsehen bezeichnet Programme, die 1:1 gesendet und empfangen werden können und deckt somit die klassischen TV-Sender ab. Die zeitversetzte Nutzung durch den Zuschauer bezeichnet man hingegen als nicht-lineares Fernsehen. Dazu gehören Video-on-Demand-Dienste wie Netflix und Amazon Prime.

Bei der Bildqualität seiner Inhalte hängt Quazer natürlich von dem Angebot der Videoplattform ab, die es jeweils „anzapft“. Schön wäre allerdings die Option, HD-Inhalte zu bevorzugen. Kaum etwas zu meckern gibt es hingegen an der Produktionsqualität der gebotenen Dokumentationen: Das Quazer-Team tut gut daran, hier weiter primär auf hochwertige Produktionen öffentlich-rechtlicher Sender zu setzen und diese nur stellenweise durch manchmal zweifelhafte US-Produktionen zu ergänzen. Apropos: Für ein deutschsprachiges Angebot ist sehr verwirrend, wenn sich immer wieder englische Sendungen einschleichen – hin und wieder sogar beim Start eines Kanals. Quazer sollte in seinen Apps entsprechende Konfigurationen anbieten.

Fazit

Quazer ist ein interessanter Hybrid aus dem überreichen Angebot von Online-TV-Stationen und der Bedienung des nicht-linearen Fernsehens. Die Konzentration auf Dokumentationen tut der Auswahl gut und beweist abermals, dass im Internet durchaus hochwertige Inhalte zu finden sind, die das klassische TV-Angebot durch ihre ständige Verfügbarkeit oftmals noch übertreffen. Sowohl Freunde abendfüllender Dokumentationsformate als auch „Info-Snacker“ kommen auf ihre Kosten.

Kritik verdient hingegen die Bedienung der Apps und des Webdienstes. Zwar befindet sich Quazer in diesem Punkt in bester Gesellschaft von weitaus größeren Anbietern, mit Blick auf das Wissensangebot sollte der Nutzer jedoch weitaus gezielter suchen und auswählen dürfen.