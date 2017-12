24.12.2017 - 11:24 Uhr Geschrieben von Mac Life

Auch in dieser Ausgabe finden Sie wieder interessantes neues Zubehör für Ihren Mac, Ihr iPhone und das iPad. Zum MacBook passt etwa die Saddle-Hülle von Booq. Und ein Adapter von Sonnet erlaubt den Anschluss von bis zu zwei 4K-Monitoren. Den iPhone-Bildschirm schützt hingegen das CurvedDisplay von Artwizz.



LX LCD Arm (Bild: Ergotron)

Ergotron LX LCD Arm

Am LX-Monitorarm von Ergotron lassen sich Anhebung, Neigung, Schwenkung und Drehung des an ihm befestigten Bildschirms in weiten Bereichen an die persönlichen Wünsche anpassen. Einzige Voraussetzung: Das Gerät muss zu VESA-kompatiblen Befestigungslösungen nach MIS-D kompatibel sein. Das trifft auf viele handelsübliche Displays im mittleren bis hohen Preissegment zu, wobei die getestete Halterung Geräte mit bis zu 34 Zoll Bildschirmdiagonale und 11,3 Kilo Gewicht zu tragen vermag – neben reinen Displays stemmt der Ergotron LX so sogar einen aktuellen 27-Zoll-iMac in VESA-Konfiguration.

Die Halterung wird zerlegt in einem schlichten Pappkarton geliefert, der Aufbau ist eine Sache von weniger als 20 Minuten. Eine bebilderte deutschsprachige Anleitung und das benötigte Werkzeug liegen mit Ausnahme eines eventuell benötigten Schraubenziehers bei, wobei sich Strom-, Monitor- und Datenkabel dank Kabelmanagement sauber an der Halterung verlegen lassen. Das Einstellen des Bildschirms geschieht ganz ohne großen Kraftaufwand, dennoch hält das Display sicher die gewählte Position. Hervorzuheben ist die hohe Wertigkeit der gesamten Halterung und die absolut saubere Verarbeitung. sm

Wertung zum LX LCD Arm Hersteller: Ergotron

Preis: 149,90 Euro

Web: www.ergotron.com

Pro: stabil, ergonomisch, leichter Zusammenbau

Contra: Anleitung unübersichtlich

Note: 1,2

Fazit: Verhilft VESA-kompatiblen Bildschirmen und iMacs zu mehr Ergonomie.

Yamaha HS5

Wer einen volleren Klang wünscht, muss ganz ohne Frage in ein Paar Lautsprecher investieren. Die üblichen PC-Boxen sind dabei gemeinhin zu schwach auf der Brust, wobei einfache Physik zum Tragen kommt: Ohne aktive Verstärkung und zumindest einer gewissen Größe der Boxenmembran wird – schlicht ausgedrückt – zu wenig an Luft bewegt. Einen guten Kompromiss zwischen Größe, Preis und Klang bietet Audiospezialist Yamaha mit seinen Monitorlautsprechern HS5. Als sogenannte „Monitore“ haben sich diese gerade mal 17 mal 29 mal 22 Zentimeter großen Boxen einer möglich unverfälschten Musikwiedergabe verschrieben – tatsächlich hört man auf diesen Lautsprechern viele Songs so, wie sie auch abgemischt wurden. Schönfärberei handelsüblicher HiFi-Boxen sucht man vergebens, die HS5 klingen im besten Sinne des Wortes „ehrlich“. Die Stärken der Yamaha-Aktivboxen liegen in differenziert ausgespielten Höhen und Mitten, bei den Bässen schwächeln die kompakten Lautsprecher ob Größe und Bauform naturbedingt etwas. Die HS5 sind in zwei Farbvarianten erhältlich, vor allem in „schneeweiß“ werten die Yamahas ein jedes Mac-Setup nicht nur den Ton sondern auch die Optik betreffend deutlich auf. sm

Yamaha HS5 (Bild: Yamaha)

Wertung zu den Yamaha HS 5 Hersteller: Yamaha

Preis: 186 Euro

Web: de.yamaha.com

Pro: sauberer Klang, kompakt, Frequenzkorrektur

Contra: zu helle Front-LED

Note: 1,5

Fazit: Die HS5 bieten weithin unverfälschten Klang, sind schick und ihren Preis wert.

Minilab Mk II

Hier kommt das Minilab Mk II als kompaktes MIDI-Controller-Keyboard ins Spiel, das ganz ohne zusätzliche Stromversorgung via USB Anschluss an den Mac findet. Arturia bringt auf kleinstem Raum eine große Menge an Bedienelementen und Tasten unter. Neben einer Klaviatur mit 25 mittelgroßen anschlagdynamischen Tasten und Buttons zum Oktavieren, finden sich 16 hochwertige Drehregler zur Manipulation von Klangparametern und 8 Pads zur Eingabe perkussiver Klänge oder zum Starten von Clips am Minilab. Pitch-Bend und Modulation sind als berührungsempfindliche Touch-Controller ausgeführt. Anmutung und Verarbeitung gehen über das hinaus, was man für den geforderten Preis erwarten kann. Die Drehregler erlauben ein feinfühliges Bearbeiten von Parametern, die Pads sind angenehm zu bespielen.

Das Minilab ist ideal, um unterwegs Ideen festzuhalten. Wo Platz Mangelware ist, taugt es durchaus auch als alleiniges Eingabegerät. Neben der Hardware befindet sich auch Software im Lieferumfang. Hervorzuheben ist das Analog Lab Lite auf Basis der hochwertigen Software-Instrumente des Herstellers. Der überwiegende Teil der Klänge muss gegen Aufpreis freigeschaltet werden. sm

Minilab Mk II (Bild: Arturia)

Wertung zum Minilab Mk II Hersteller: Arturia

Preis: 99 Euro

Web: www.arturia.com

Pro: kompakt, hochwertige Controller

Contrag: einzelne Tasten mit Schleifgeräuschen

Note: 1,8

Fazit: Das Minilab Mk II ist eines der besten Controller-Keyboards.

Booq Saddle

Notebooktasche: Die Saddle besticht durch cleveres Design: Hier passt deutlich mehr hinein, als man es auf den ersten Blick glauben mag. Neben einem separaten Fach für ein MacBook (Pro) lässt sich auch Zubehör bequem und dank der guten Polsterung auch sicher transportieren. Stifte, ein Buch und eine Flasche finden ebenfalls Platz. Dank des weichen Gurts lässt sich die Saddle prima schultern, kann aber auch gleich einer Aktentasche getragen werden. Die Saddle begleitete uns mehrere Wochen und konnte durch Bequemlichkeit und Details wie der sauberen Verarbeitung des wasserabweisenden Materials punkten. sm

Booq Saddle (Bild: Booq)

Wertung zum Booq Saddle Hersteller: Booq

Preis: 130 Euro

Web: www.booq.de

Pro: viel Platz, leicht, sauber verarbeitet

Contra: nur eine Farbe

Note: 1,4

Fazit: Kompakt, schlicht, praktisch: Mit der Saddle bietet Booq viel Tasche fürs Geld..

Sonnet DP Adapter

Adapter: Die neuen MacBook-Pro-Modelle setzen auf USB-C als einziges Steckerformat für Peripherie. Egal ob Bildschirm, Maus oder sonstiges Zubehör: ohne Adapter geht nichts. Der Sonnet-DP-Adapter nutzt eine Thunderbolt-3-Verbindung und erlaubt den Anschluss von bis zu zwei Monitoren via DisplayPort an nur einer USB-C-Buchse. Außer zwei 4K-Monitoren beziehungsweise einem 5K-Monitor mit jeweils 60 Hz werden auch Bildschirme mit niedrigerer Auflösung unterstützt . Der Preis ist hoch, relativiert sich aber mit Blick auf die Option zum Anschluss gleich zweier Monitore. sm

Sonnet DP Adapter (Bild: Sonnet)

Wertung zum Sonnet DP Adapter Hersteller: Sonnet

Preis: 99 Euro

Web: sonnettech.com

Pro: zwei Monitore an nur einer USB-C-Buchse

Contra: nicht zum einfachen MacBook kompatibel

Note: 1,5

Fazit: Die beste Lösung zum Anschluss von Monitoren an ein MacBook Pro.

Artwizz FolioJacket

iPhone-Hülle: Anhängern des iPhone darf man einen gewissen Hang zu Stil und Ästhetik unterstellen. Wer zugleich eine elegante und robuste Schutzhülle für sein neues iPhone sucht, ist mit dem FolioJacket von Artwizz gut beraten. Das Schutzetui gibt es jetzt auch für das iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X. Stoßsichere Kanten und ein Magnetverschluss bewahren das Gerät vor Schäden. Im Inneren schützt eine weiche Microfleece-Beschichtung den Touchscreen vor unschönen Kratzern. Zusätzlich bietet das FolioJacket® eine praktische Standfunktion, die das Case zu einem kleinen Fernseher umfunktioniert. tf

Artwizz FolioJacket (Bild: Artwizz)

Wertung zum Artwizz FolioJacket Hersteller: Artwizz

Preis: ab 36,99 Euro

Web: artwizz.com

Pro: stilsicher, durchdacht und robust

Contra: teilweise nur in Schwarz erhältlich

Note: 1,3

Fazit: Ein starker und schicker Rundumschutz für das iPhone. Je nach Gerät verfügbar in Schwarz, Titan und Roségold.

Artwizz CurvedDisplay

iPhone-Schutz: Ein an den Rändern abgerundeter Bildschirmschutz sollte noch sicherer sein als die normalen Schutzgläser- und folien. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn man die Sache so angeht: Das CurvedDisplay von Artwizz bietet gleich vierfachen Schutz: Es verfügt über eine Spezialbeschichtung, das gehärtete Glas schützt vor Kratzern und verhindert den Bruch des iPhone-Bildschirms. Ein Antisplitter-Film eliminiert die Gefahr von auftretenden Glasscherben und eine Silikonbeschichtung lässt den Displayschutz ohne Klebstoff am iPhone haften. Erhältlich für alle Modelle ab iPhone 6. tf

Artwizz CurvedDisplay (Bild: Artwizz)

Wertung zum Artwizz CurvedDisplay Schutzglas Hersteller: Artwizz

Preis: 34,99 Euro

Web: artwizz.com

Pro: äußerst stabiles, robustes Sicherheitsglas

Contra: nicht günstig, aber sicher

Note: 1,2

Fazit: Das CurvedDisplay gibt es mit schwarzer und weißer Front - perfekt für den Schutz des iPhone-Bildschirms.

LMP iToolkit 2

Werkzeug: Wer sich mit einem Satz haushaltsüblichen Werkzeugs an Projekte wie den Wechsel eines iPhone-Akkus wagt, stößt schnell an Grenzen, Apple sperrt „Otto-Normalbastler“ durch die Wahl exotischer Schrauben aus. Das iToolkit 2 enthält einen Grundstock an Werkzeug, um diverse Apple-Geräte zu öffnen. Herzstück ist ein 18-teiliger magnetisierter Bitsatz, daneben finden sich Werkzeuge wie etwa ein Spatel, eine Pinzette und ein Saugheber in der einfachen, aber stabilen Hartplastikbox. Qualitativ ist das Werkzeug Mittelmaß – wer mehr an Auswahl und Qualität will, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen. sm

LMP iToolKit 2 (Bild: LMP)

Wertung zum LMP iToolkit 2 Hersteller: LMP

Preis: 29,90 Euro

Web: lmp-adapter.com

Pro: Auswahl an Werkzeugen, magnetisierte Bits

Contra: Bits von einfacher Qualität

Note: 2,4

Fazit: Einfaches Werkzeugset etwa für den Wechsel eines iPhone-Akkus.

Speck Presidio Clear + Glitter

Schutzhülle: Seit einiger Zeit ist der amerikanische Zubehörhersteller Speck auch in Deutschland am Markt und weiß mit den Presidio-Schutzhüllen zu überzeugen. So wird der versprochene Aufprallschutz eingehalten und der erhöhte Rand schützt das empfindliche Display bei Stürzen. Auch nach monatelangem Gebrauch ist die Hülle von außen nicht verkratzt. Die perfekt passenden Aussparungen und die Abdeckung der Power- und Lautstärketasten heben sich positiv gegenüber anderen Schutzhüllen ab. Einzig der Steg über dem Lightning-Anschluss ist sehr wabbelig. sts

Speck Presidio Clear + Glitter (Bild: Speck)

Wertung zur Schutzhülle Speck Presidio Clear + Glitter Hersteller: Speck

Preis: 29,95 Euro

Web: speckproducts.de

Pro: robust, kratzfest, gleichmäßig verteilter Glitzer

Contra: instabiler Steg

Note: 1,1

Fazit: Passgenaue Schutzhülle, die auch bei einem Sturz aus größerer Höhe perfekt schützt.

Vain Sthlm Commute

On-Ear-Kopfhörer: Auf den ersten Blick ist das erst zweite Modell aus dem Design-affinen Haus Vain Sthlm glatt mit dem Beoplay H8 verwechselbar. Beim ersten Hinhören ragt der Commute jedoch überraschend heraus – und das bei nicht mal einem Driitel des Preises gegenüber dem B&O-Produkt. Präzise und dynamkisch wirken die Bässe, ohne allzu dick aufzutragen. Die räumliche Abbildung ist herausragend. Und der Sitz des schwedischen Produkts ist äußerst komfortabel. Anders als andere On-Ears schirmt der Commute Umgebungsgeräusche sicher ab, um einen ungeteilten Musikgenuss zu gewährleisten. tr

Vain Sthlm Commute (Bild: Vain Sthlm)

Wertung zum Vain Sthlm Commute Kopfhörer Hersteller: Vain Sthlm

Preis: 159 Euro

Web: www.vainsthlm.com

Pro: hervorragender Klang, guter Sitz

Contra: –

Note: 1,1

Fazit: Wem Over-Ears zu warm sind und wer In-Ears verschmäht, findet hier eine klasse Alternative.

Photofast Call Recorder

Telefonie: Mit der Zusatzhardware von Photofast können Sie schnell und bequem Telefonate mitschneiden. Dies eignet sich zum Beispiel für Interviews ganz hervorragend. Aber denken Sie daran, dass Sie Ihr Gegenüber darüber aufklären sollten, dass Sie das Gespräch aufnehmen! Der Call Recorder funktioniert nicht nur mit der Telefonie-App des iPhones sondern ist auch kompatibel zu den Telefoniefunktionen diverser Instant-Messaging-Apps wie dem Facebook Messenger oder WhatsApp. Die Aufnahmen können wahlweise in der App, also auf dem iPhone, oder auf einer MicroSD-Karte gespeichert werden. ssc

Photofast Call Recorder (Bild: Photofast)

Wertung zum Photofast Call Recorder Hersteller: Photofast

Preis: 125 US-Dollar

Web: www.photofast.com

Pro: Gesprächsmitschnitte waren am iPhone nie einfacher

Contra: Software manchmal etwas hakelig

Note: 2,0

Fazit: Erweitert das iPhone um eine nicht nur von Journalisten oft gewünschte Funktion.

Just Mobile Alupad

Mauspad: Just Mobile steht für elegantes Zubehör in Anlehnung an das Design Apples, setzt dabei aber auch eigene Akzente. Wer seinen Schreibtisch mit einem zu Magic Mouse und Magic Keyboard passenden Mauspad schmücken will, findet hierzu im Alupad eine formschöne Möglichkeit. Gestaltet vom dänischen Designer-Team Tools, weiß das Pad zu gefallen, offenbart im Arbeitsalltag allerdings eine Reihe an Schwächen: Es ist mit fast einem Zentimeter recht dick, weshalb das Handgelenk deutlich angewinkelt werden muss. Zudem erweist sich das Mausgeschiebe auf der rauen Plastikoberfläche als recht laut. sm

Just Mobile Alupad (Bild: Just Mobile)

Wertung zum Just Mobile Alupad Hersteller: Just Mobile

Preis: 44,95 Euro

Web: just-mobile.eu

Pro: Apple-Design, stabil, rutschfest

Contra: lautes Arbeiten, sehr dick

Note: 2,6

Fazit: Passt perfekt zu Apple-Geräten, ist aber in der Benutzung laut.