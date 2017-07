01.07.2017 - 18:47 Uhr Geschrieben von Mac Life

Jeden Monat stellen wir Ihnen neues Zubehör rund um das iPhone, das iPad, die Apple Watch und natürlich auch für den Mac vor. Diesen Monat unter anderem im Kurztest: Bluetooth-Kopfhörer für den schmalen Geldbeutel, schöner Schutz für das MacBook und ein Vorverstärker in Röhrenoptik.



iFrogz Coda Wireless (Bild: iFrogz)

iFrogz Coda Wireless

Over-Ear-Kopfhörer: Coda überzeugt durch ein schlichtes Design, angenehmes Tragegefühl und eine lange Akkulaufzeit. Das Bluetooth-Pairing funktioniert einwandfrei und die Kopplung erfolgt automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Der Klang, vor allem der Bass, weiß in dieser Preisklasse zu überzeugen. Allerdings lässt die Freisprechfunktion deutlich zu wünschen übrig und das Einstellen der Lautstärke ist mit den Bedienknöpfen des Kopfhörers nicht möglich. Insgesamt bietet der On-ear-Kopfhörer der neuen Produktlinie aber ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. lb

Wertung für iFrogz Coda Wireless Hersteller: iFrogz

Preis: 29,99 Euro

Web: www.zagg.com

Pro: lange Akkulaufzeit

Contra: Freisprechfunktion lässt zu wünschen übrig

Note: 2,9

Fazit: Für einen Bluetooth-Kopfhörer in dieser Preisklasse eine wirklich gute Wahl.

Artwizz Rubber Clips

Artwizz Rubber Clips (Bild: Artwizz)

MacBook-Schutz: Die Rubber Clips von Artwizz schützen Ihr MacBook nicht nur, sie bringen auch reichlich Farbe ins Spiel. Die für alle MacBook-Größen erhältlichen, leicht ansteckbaren Hüllen verfügen über eine weiche Soft-Touch-Beschichtung und kommen in außergewöhnlichen Farben wie Mint oder Berry-Rot. Ganz neu im Sortiment sind dabei die Rubber Clips für die 13-Zoll- und 15-Zoll-Varianten des 2016er-MacBook-Pro. Die leichten Clips federn Stöße ab und bewahren Ihren Computer vor Kratzern, bieten Luftschlitze und Gummifüße an der Unterseite und lassen das Apple-Logo durch die farbige Hülle schimmern. tf

Wertung für die Artwizz Rubber Clips Hersteller: Artwizz

Preis: ab 39,99 Euro

Web: artwizz.com

Pro: guter Schutz, leichte Montage

Contra: Für MacBook 15" nur in Schwarz erhältlich

Note: 1,3

Fazit: Wie neu: ästhetisch schöner Schutz für das MacBook.

Artwizz SeeJacket Leather

Artwizz SeeJacket Leather (Bild: Artwizz)

iPhone-Hülle: Das elegante SeeJacket Leather von Artwizz kommt einer idealen Sicherung Ihres iPhone nahe. Dieses dick gepolsterte Etui aus weichem Lammleder fühlt sich angenehm glatt und samtweich an und bewahrt das Smartphone mithilfe eines Clips im Inneren vor nahezu jedem Schaden. Eine Lasche mit Magnetverschluss sichert das Gerät zusätzlich. Trotz der dicken Verkleidung sind alle Anschlüsse frei zugänglich und uneingeschränkt bedienbar. Den Bildschirm erreichen Sie einhändig, die Lederklappe schließt dank ihres starken Magneten fast von allein. Auch intensiven Gebrauch hält die Hülle aus. tf

Wertung für das Artwizz SeeJacket Leather Hersteller: Artwizz

Preis: 34,99 Euro

Web: artwizz.com

Pro: wunderbar weich und sehr edel

Contag: eingeschränkte Farbauswahl

Note: 1,2

Fazit: Nicht nur für Liebhaber klassischer Etuis: stilvoll das iPhone schützen.

Inline Amp USB

Inline Amp USB (Bild: Inline)

Kopfhörerverstärker: Sie wollen die Annehmlichkeiten Ihres Mac nicht missen, aber einen besseren Klang erleben? Dafür benötigen Sie kein opulentes und Platz raubendes Equipment. Mit dem schicken kleinen Kopfhörer-Röhrenverstärker Amp USB erhalten Sie sowohl auf einem an den Mac angeschlossenen Kopfhörer als auch bei der Übertragung auf Ihre Anlage einen deutlich gehobenen Sound. Musik klingt mit dem Inline-Verstärker mit der leuchtenden Röhre weicher und natürlicher und ist wesentlich näher an jenem analogen Klangerlebnis, das man aus den Tagen vor der digitalen Revolution kannte. tf

Wertung für das Inline Amp USB Hersteller: Inline

Preis: 269 Euro

Web: www.inline-info.com

Pro: warmer, deutlich verbesserter Klang

Contra: –

Note: 1,0

Fazit: Schicke kleine Schnittstelle für einen analogeren Klang des Audio-Computersignals.

Fostex TE05BK

Fostex TE05BK (Bild: Fostex)

In-Ear-Kopfhörer: Die profunde Erfahrung von einem der etabliertesten Hersteller von Studioequipment verspühen die TE05-In-Ears von Fostex. In gediegenem Schwarz und Silber gehalten, verfügen sie über ein wechselbares Kabel mit MMCX-Steckverbindern. Die sauerstofffreie Kupferlitze schützt dabei vor ärgerlichen Verflechtungen. Clever auch die Fernbedienung am Kabel: Sie verfügt nur über einen Taster und ist daher auch unterwegs ohne Hinschauen zu bedienen. Klanglich haben die In-Ears ihre Stärken klar im Hochtonbereich. Besonders beeindruckend ist der maximal mögliche Schalldruckpegel. tr

Wertung für die Fostex TE05BK Hersteller: Fostex

Preis: 117,81 Euro

Web: www.megaaudio.de

Pro: gute Verarbeitung, brillante Höhen

Contra: teilweise etwas locker in kleinen Ohren

Note: 1,4

Fazit: Studioprofi Fostex liefert sich kaum Schwächen im mittleren Budget.

Beoplay H4

Beoplay H4 (Bild: B&O Play)

Die Bang-&-Olufsen-Tochter B&O Play schwimmt gegen den Strom: Überbietet sich die Konkurrenz in Sachen Bassbetonung derzeit regelmäßig mit dem tiefergelegten „Wooomp“, hält sich der Beoplay H4 dezent zurück. Das heißt nicht, dass der Over-Ear der Tiefe abgeneigt wäre – er behält sie sich nur effektiv für die Fälle, in denen sie wirklich angebracht erscheinen, vor. Die Mitten passen sich fast dann perfekt in ihren Bassunterbau ein, die Höhen stehen nie in Verdacht zu klirren und perlen glänzend und edel im oberen Klangspektrum. Eine iPhone-App erlaubt zudem die Personalisierung des eigenen Wohlfühlklangs innerhalb einer grafisch äußerst intuitiven Oberfläche – mit dem Finger wischt man frei zwischen den Klangfarben „Relaxed“, „Warm“, „Excited“ und „Bright“.

Nachhaltig weiß das beeindruckende räumliche Verhalten zu begeistern. Besonders klassischen Stücken haucht der Beoplay H4 damit neuen Odem ein, um alle Elemente eines Orchesters klar zu verorten. Es ist nicht untertrieben, dem komfortabel sitzenden Kopfhörer die Neubelebung längst bekannt geglaubter Musik zu attestieren.

Die Bedienungselemente sind dezent gehalten und beschränken sich auf die wichtigsten Transportfunktionen. iPhone-Besitzern ist ihr Sprachassistent Siri durch dessen direkte Unterstützung angenehm nah. tr

