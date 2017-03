03.03.2017 - 18:02 Uhr Geschrieben von Mac Life

Jeden Monat stellen wir Ihnen neues Zubehör rund um das iPhone, das iPad und den Mac vor. Diesen Monat unter anderem im Test: Ein besonderes Displayschutzglas für das iPhone, ein kompaktes Blitzgerät mit iOS-Anbindung und ein Micro-SD-Leser mit Lightning-Stecker. Darüber hinaus aber außerdem der Monster Blaster Bluetooth-Lautsprecher oder der Miniatur-Verstärker iRig Nano Amp.



Full Glas V2 (Bild: CASEual)

Full Glass

Displayschutzglas: Um das iPhone vor den Widrigkeiten des Alltags zu schützen, greifen viele Anwender zu Hüllen und Folien. Da die Bildschirme aktueller iPhone-Modelle zu den Seiten hin abgerundet sind, stören bei der Verwendung vieler Schutzgläser und Folien aber überstehende Klebekanten sowohl Funktion als auch Optik. Nicht so beim Full Glass. Das Echtglas legt sich über das komplette Display des iPhone und schützt durch seine Härte effektiv vor Kratzern, die Aufbringung geht leichter von der Hand als bei plan aufliegenden Gläsern. Nachteil: Das Passepartout ist etwas kleiner als der Bildschirm.

Wertung Full Glass V2 Hersteller: Caseual

Preis: ab 19,90 Euro

Web: www.caseual.com

Proi: leicht anzubringen, vollständige Abdeckung

Con: Passepartout kleiner als Display

Note: 2,0

Fazit: Das Full Glass hat einen stolzen Preis, bietet aber guten Schutz.

Micro-SD Reader

Kartenleser: Lesegeräte für Speicherkarten gibt es wie Sand am Meer, ein Micro-SD-Leser mit Lightning-Anschluss aber ist etwas Besonderes. Mit dem kompakten Lesegerät und der Gratis-App „Mobile Manager“ lassen sich Dateien sowohl von als auch auf ein iPhone kopieren. Aufnahmen etwa eines Quadcopters ließen sich problemlos von der Karte auf ein iPad zu weiteren Bearbeitung übertragen und mit einem iPhone aufgenommene 4K-Videos auslagern. Auch als Speichererweiterung taugt der Leser: Hinterlegte Musik und Filme können Sie direkt mit der Mobile-Manager-App wiedergeben.

"microSD to Lightning"-Lesegerät (Bild: Lexar)

Lexar microSD To Lightning Lesegerät - LRWMLBEU Preis: 24,90 €

Wertung Micro-SD-Lesegerät Hersteller: Lexar

Preis: 41,90 Euro

Web: www.lexar.com

Pro: kompakt, direkte Wiedergabe von Musik und Videos

Con: keine Dokumentation

Note: 1,2

Fazit: Einfaches Übertragen von Daten auf und von einem iPhone oder iPad.

Nylonarmband

Apple-Watch-Armband: Das Aussehen einer Smartwatch wird durch das Armband mitbestimmt. Das gewebte Nylonarmband mit klassischer Schließe tut sich in Apples aktueller Zubehör-Auswahl als besonders angenehm hervor, das (etwas steife) Material trägt sich am Handgelenk wie Stoff. Im Gegensatz zum beim Schwitzen etwas klebrigen Sportarmband staut sich bei der Nylonvariante weniger Schweiß. Beim Schwimmen zeigt sich aber eine Schwäche: Es trocknet nur langsam. Das Nylonband ist in acht Farbkombinationen sowohl für die 38-mm- als auch die 42-mm-Varianten der Apple Watch erhältlich.

Nylonarmband für Apple Watch (Bild: Apple)

Wertung Apple Watch Nylonarmband Hersteller: Apple

Preis: 59 Euro

Web: www.apple.de

Pro: angenehmes Tragegefühl, leicht zu reinigen

Con: trocknet langsam

Note: 1,8

Fazit: Schick, robust und angenehm: Das Nylonarmband ist eine gute Alternative zum Sportarmband.

iBlazr 2

iPhone-Blitzlicht: Mehr Licht bedeutet rauschfreiere und somit bessere Bilder auf dem Display des eigenen Smartphones. Mit dem iBlazr 2 lässt sich der iPhone-eigene Blitz ergänzen. Per Bluetooth mit dem iPhone verbunden, löst man durch zwei Fingertipps auf das Gehäuse des iBlazr 2 eine Aufnahme mit synchronisiertem LED-Blitz aus. Die Lichtfarbe lässt sich dabei mit der Touch-Oberfläche des in etwa Gerätes von der Größe einer Streichholzschachtel zwischen 3200 К und 5500 К einstellen. Mehr Kontrolle über den Blitz erhält man durch Verwendung der kostenlosen Foto-App Shotlight.

iBlazr 2 LED Wireless Flash for iPhone, iPad and Androids, Retail Packaging, Black Preis: 38,40 €

iBlazr 2 (Bild: Concepter)

Wertung iBlazr 2 Hersteller: Concepter

Preis: 59,99 Euro

Web: www.concepter.co

Pro: als Videolicht nutzbar, Montage via Klammer

Con: geringe Lichtleistung

Note: 2,4

Fazit: In der Lichtleistung etwas schwachbrüstig, für iPhone-Fotografen dennoch sinnvoll.

Artwizz PrivacyDisplay

Displayschutz: Wer unterwegs sensible Daten in sein iPhone eingibt, dem ist seine Privatsphäre wichtig. Vor neugierigen Blicken schützt das PrivacyDisplay von Artwizz, ein Sicherheitsglas mit eingebautem Blickschutz. So werden seitliche Einblicke auf das Display verhindert. Das hauchdünne Glas lässt sich kinderleicht anbringen und verfügt über passgenaue Aussparungen für Home-Taste, Kamera und Hörmuschel. Auf einer dunklen Front fällt das PrivacyDisplay kaum auf, nur auf weißen Fronten ist das dunkle Sicherheitsglas gut zu erkennen. Das Blickschutzglas schützt sicher vor fremden Blicken.

PrivacyDisplay (Bild: Artwizz)

Artwizz PrivacyDisplay 1736-1923 Schutzfolie für Apple iPhone 6, iPhone 7 (Glass Protection with Privacy) Preis: 29,99 €

Wertung PrivacyDisplay Hersteller: Artwizz

Preis: 29,99 Euro

Web: artwizz.com

einfaches Anbringen, Schutz vor Kratzern und Displaybruch, Blickschutz

gebogene Kanten bei iPhone 6 und 7 werden nicht geschützt, nur seitlicher Blickschutz

Note: 1,2

Fazit: Vereint die Vorteile von Sicherheitsglas mit einem Blickschutz. Super!

KMP Protective Case

Schutzhülle: Das 2015er-MacBook-Pro ist ein edles Stück Hardware – das unterwegs nur allzu gern verkratzt. Für Schutz will das „Protective Case“ von KMP sorgen, das sich eng um das 13- beziehungsweise 15-Zoll-Gehäuse legt und mit einem satten Klicken sicher einrastet. Dank eines beiliegenden Kärtchens geht die Demontage ebenso leicht vonstatten. Alle Schnittstellen bleiben zugänglich, Schlitze an der Unterseite garantieren eine optimale Luftzirkulation. Das transparente ABS-Material ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich und gewährt freien Durchblick auf das Apple-Logo.

KMP Protective Case (Bild: KMP)

KMP Protective Case blue für 12 MacBook 2015 Preis: 49,95 €

Wertung Protective Case Hersteller: KMP

Preis: 49,95 Euro

Web: kmp-lifestyle.com

Pro: einfache Montage und Demontage, extrem robust, gute Optik

Con: –

Note: 1,0

Fazit: Das Protective Case macht das MacBook Pro fast noch wertiger und schützt es auf Reisen und im rauen Alltag.

Magnetischer Sichtschutz

Sichtschutz: Der Betrachtungswinkel des MacBook Pro mit Retina-Display ist fantastisch – und das ist nicht immer unbedingt gut. Denn sensible Daten wie Passwörter und Kontostände beim Online-Banking will man nicht mit jedermann teilen. Der Sichtschutz von Stark Inc. für alle MacBooks und MacBook Pros Baujahr 2011 bis 2016 schützt mit einem Sichtwinkel von 60 Grad vor neugierigen Blicken und ist dank seiner magnetischen Flächen blitzschnell an- und abmontiert. Die nicht-reflektierende Oberfläche mit einem Härtegrad von 3H schützt zusätzlich vor Kratzern auf dem edlen Display.

Magnetischer Sichtschutz (Bild: Stark)

Wertung Magnetischer Sichtschutz Hersteller: Stark Inc.

Preis: ab 40 Euro

Web: www.starkinc.de

Pro: effektiver Sicht- und Displayschutz

Con: spürbare Verdunklung des Bildschirms

Note: 1,4

Fazit: Wer sensible Daten bearbeitet, ist mit dem Sichtschutz gut bedient.

Artwizz PowerPlug Double

Ladegerät: Ein praktisches 2-1-Ladegerät mit zwei USB-A-Anschlüssen ist der PowerPlug Double von Artwizz. Parallel lassen sich zwei Geräte gleichzeitig mit einer Ausgangsspannung von 2,4 Ampere aufladen. Das spart Zeit und Platz. Das Ladegerät macht einen hochwertigen Eindruck, die Verarbeitung ist ebenfalls makellos und das Laden funktioniert genau so wie von einem Ladegerät erwartet. Den leichten und kleinen Europäischern Netzstecker mit integriertem Überspannungsschutz gibt es in Schwarz und Weiß.

PowerPlug Double (Bild: Artwizz)

Wertung PowerPlug Double Hersteller: Artwizz

Preis: 24,99 Euro

Web: artwizz.com

Pro: platzsparend, handlich

Con: –

Note: 1,0

Fazit: Die praktische Ladelösung für Zuhause, im Büro und unterwegs.

KMP Watch Stand

Für knapp 80 Euro erhält man bei KMP Lifestyle den fast perfekten Watch-Stand für die Apple Watch. In einem stabilen Alublock steckt eine attraktive Holzplatte, die das Gesamtkonstrukt sofort edel wirken lässt. Den Apple-Watch-Lade-Adapter (der wie bei allen Watch-Stand-Anbietern für die Apple Watch nicht im Lieferumfang enthalten ist) drückt man einfach am oberen Ende in eine dafür vorgesehene Vertiefung und führt das Ladekabel durch eine Nut nach unten. Clever ist das ausgeklügelte Kabelführungssystem auf der Unterseite des Fußes. Eine Vielzahl von Windungen erlauben es, das Kabel genau so weit herauslaufen zu lassen, wie man es gerade benötigt und es dennoch sauber zu verstauen. Praktisch: An der Unterseite sind sogar Zentimeterangaben eingraviert, die anzeigen, wie lang das Kabel übersteht, wenn Sie es an der jeweiligen Markierung aus dem Führungssystem ausleiten. Das gilt natürlich nur, wenn Sie das originale, von Apple mitgelieferte Lade-Kabel verwenden.

An einer Stelle gibt es dennoch Punktabzug: Die Klemmvorrichtung, die die Apple Watch zusätzlich zum Magneten im Lade-Adapter in Position hält, besteht – etwas lieblos wirkend - aus schnödem Plastik.

KMP Watch Stand (Bild: KMP)