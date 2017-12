27.12.2017 - 15:28 Uhr Geschrieben von Mac Life

Die Produkttests dieses Monats stehen in weiten Teilen im Zeichen des neuen iPhone X. Zum ersten Mal seit 2014 gibt es überhaupt wirklich neues Zubehör für das iPhone, machten doch die ausbleibenden äußerlichen Änderungen am Produktdesign größere Sprünge beim Zubehör schlicht nicht nötig. Freuen Sie sich unter anderem auf einen Kopfhörer DAC, den Ultrasone Naos, oder die Ladestation Mophie Wireless Charging Base.



Mophie Wireless Charging Base (Bild: Hersteller)

Mophie Wireless Charging Base

Eine der größten technischen Neuerungen der 2017er-iPhone-Serie bestehend aus iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X ist, dass man diese nun auch „kabelfrei“ laden kann. Das Wort „kabelfrei“ gehört dabei in deutliche Anführungszeichen, denn natürlich gibt es weiterhin ein Kabel. Man muss es nur nicht mehr in die Lightning-Buchse des iPhone stecken. Wenn man diesen kleinen Marketingtrick in der Benennung außer Acht lässt, funktioniert die Wireless Charging Base von Mophie einwandfrei. Man verbindet das Gerät mit dem Stromnetz, legt das iPhone darauf ab, fertig. Zu Redaktionsschluss werden Apple-Geräte mit 5 Watt geladen, was signifikant langsamer ist als per Kabel möglich ist, aber immerhin en par mit dem iPhone beigelegten Ladestecker. Mit einem noch ausstehenden Software-Update für die aktuellen iPhone-Modelle sollen aber 7,5 Watt möglich werden. Praktisch ist beim Mophie-Produkt die quasi rutschfeste Oberfläche, die dafür sorgt, dass das iPhone auch dann weitergeladen wird, wenn zwischendurch mal ein Anruf oder mehrere Nachrichten eingehen. Eine Selbstverständlichkeit, wie man meinen sollte, das ebenfalls in dieser Ausgabe getestete Belkin-Produkt ist daran jedoch gescheitert. ssc

Wertung für das Mophie Wireless Charging Base Hersteller: Mophie

Preis: 64,95 Euro

Web: eu.mophie.com

Systemvoraussetzungen: iPhone 8, 8 Plus oder X

Pro: rutschfest, für 7,5-Watt-Fast-Charging geeignet

Contra: iPhone kann während der Ladung kaum genutzt werden

Note: 1,1

Fazit: Das beste Qi-Tischladegerät, das wir bislang im Test hatten!

Belkin Boost Up

Qi-Ladegerät: Genau wie Mophie hat auch Belkin gemeinsam mit Apple an einer „kabelfreien“ Ladelösung für die neusten iPhone-Modell gebastelt Für 4 Cent mehr als man für das Konkurrenzprodukt bezahlen muss, bekommt man bei Belkin eine Ladestation in „Apple-Weiß“, die das iPhone mit 5 Watt (nach einem noch kommenden iOS-Update mit 7,5 Watt) laden kann. Schade ist, dass die Oberfläche nicht so rutschfest ist. Bei verpassten Anrufen ist uns das iPhone mehrfach derart auf dem Ladegerät verrutscht, dass es nicht mehr geladen wurde. Wer das iPhone über Nacht im „Nicht stören“-Modus lädt, hat das Problem aber nicht. ssc

Belkin Boost Up (Bild: Hersteller)

Wertung zum Belkin Boost Up Hersteller: Belkin

Preis: 64,99 Euro

Web: www.belkin.com

Systemvoraussetzungen: iPhone 8, 8 Plus oder X

Pro: für 7,5-Watt-Fast-Charging geeignet

Contra: nicht sehr rutschfest

Note: 2,0

Fazit: Gutes Gerät, solange das iPhone ruhig auf der Oberfläche liegt.

Artwizz PowerPlug 61W

MacBook-Ladegerät: Wer eines der neuen 13-Zoll MacBook Pro Modelle mit USB-C-Anschluss besitzt, mag es gerne leicht und kompakt. Die ideale Ergänzung zu Apples Laptop ist der Artwizz PowerPlug 61W. Der Nachfolger des bereits populären 24W hat, wie es die Bezeichnung schon andeutet, seine Leistungskraft mehr als verdoppelt und lädt das MacBook Pro 13“ (Modell ab 2016) jetzt noch schneller auf. Das 1,4 Meter lange Kabel bietet genug Spielraum für eine komfortable Nutzung. Optisch passt sich der PowerPlug 61W dem Apple-Gerät wunderbar an, so dass auch stilistisch alles passt. tf

Artwizz PowerPlug 61W (Bild: Hersteller)

Wertung zum Artwizz PowerPlug 61W Hersteller: Artwizz

Preis: 69,99 Euro

Web: artwizz.com

Pro: kompakt, leistungsstark

Contra: eine Version mit USB-A Anschluss wäre als Option nützlich

Note: 1,3

Fazit: Der Artwizz PowerPlug eignet sich perfekt als Zweitladegerät, er ist schlank und sieht äußerst schick aus.

Speck Presidio

iPhone-Schutz: „Impactium“ hat der US-amerikanische Hersteller Speck die Schutzschicht, die unterhalb der äußeren Polycarbonat-Schicht sitzt und das iPhone bei Stürzen aus einer Höhe von bis zu 3 Metern schützen soll, genannt. „Military Grade“ ist das zugehörige Attribut. Denn was selbst für das Militär gut genug ist, sollte auch für den zivilen Alltag ausreichend sein. Die Hülle bietet einen guten Grip, das mit ihr geschützt Gerät verfängt sich aber trotzdem nicht in der Hosentasche. Leider macht die Hülle aus dem schlanken iPhone X einen echten brecher von der Breite des iPhone 8 Plus. ssc

Speck Presidio (Bild: Hersteller)

Wertung zu Speck Presidio Schutzhülle Hersteller: Speck

Preis: 34,95 Euro

Web: Webseite erzeugt zu viele Weiterleitungen

Pro: guter Schutz bei Stürzen auf die Gerätekanten

Contra: macht aus dem iPhone einen Klotz

Note: 1,7

Fazit: Guter Schutz auf Kosten des Geräte-Designs.

Ultrasone Naos

Kopfhörer-DAC: Hi-Fi-Puristen verschmähen Bluetooth-Koipfhörer meist, ist die drahtlose Übertragung qualitativ mit dem Kabel doch oft nicht vergleichbar. Da kommt der Naos gerade recht: Der kleine Wandler von der Größe eines Speichersticks verbindet sich per USB-, Micro-USB- oder USB-C-Anschluss mit dem Smartphone, Tablet und Laptop. Neue iPhones und iPads finden per Lightning Verbindung. Für den Kopfhörer selbst steht ein 3,5-Millimeter-Klinkenstecker bereit. Eine Treiberinstallation ist auf Apple-Geräten nicht notwendig: Der in 24 Bit bei 192 kHz hochauflösende Wandler wird sofort erkannt. tr

Ultrasone Naos (Bild: Hersteller)

Wertung zum Ultrasone Naos DAC Hersteller: Ultrasone

Preis: 169 Euro

Web: www.synthax.de

Pro: Schnittstellenvielfalt, keine Treiberinstallation, hohe Audioqualität

Contra: –

Note: 1,0

Fazit: Gute Kopfhörer vorausgesetzt, liefert der Naos feinste Audioqualität.

Artwizz Leather Clip für iPhone X

iPhone-Schutz: Von dem neuen iPhone X mit dem wunderbar großen Bildschirm möchte man am liebsten die Augen gar nicht mehr abwenden. Um es stilvoll zu schützen und gleichzeitig eine ebenso schöne Rückseite zu genießen, bietet sich der Leather Clip von Artwizz an. Die handgefertigte Hülle aus weichem Kalbsleder mit feiner Textur gibt es in braun, rot, nude und schwarz. Innen wird das wertvolle Apple-Smartphone mit samtigem Microfleece geschützt. Befürchtungen, dass das schlanke Gerät dadurch unnötig an Gewicht zunimmt, brauchen Sie nicht zu haben: Der Leather Clip ist erstaunlich schlank! tf

Artwizz Leather Clip für iPhone X (Bild: Hersteller)

