26.03.2018 - 13:20 Uhr Geschrieben von Mac Life

Bluestein Armband für die Apple Watch (Bild: Bluestein)

Wir präsentieren Ihnen regelmäßig Zubehör für Apples Produkte, die wir in der Redaktion getestet haben. Dieses Mal mit von der Partie ist ein hochwertiges Bluestein Armband für die Apple Watch und ein formidabler kabelloser Lautsprecher, der Riva Audio Festival. Wir haben aber auch eine Powerbank von Mophie, einen Kopfhörer und einen USB-Stick unter die Lupe genommen.

Bluestein Armband

Apple-Watch-Armband | Mehr als 500 Euro verlangt Apple für sein Gliederarmband aus Edelstahl. Bluestein unterbietet Apple beim Preis drastisch.

Mehr als 500 Euro verlangt Apple für sein schickes Gliederarmband aus Edelstahl. Gewiss, hochwertige Armbänder können mitunter teurer sein als eine Uhr an sich – die Apple Watch ist da keine Ausnahme. Unter den von Apple selbst angebotenen Armbändern zählt das Gliederarmband aus Edelstahl zu den hochwertigsten und zugleich teuersten Varianten. Das zeitlose Design, das Material und die Verarbeitung wecken dennoch Kaufgelüste. Bluestein bietet mit seinem Gliederarmband eine vergleichbare Qualität zum deutlich günstigeren Preis – und unterbietet Apple geradezu drastisch. Als Material kommt laut Hersteller die gleiche Edelstahl-Legierung zum Einsatz. In der Praxis beweist sich das Band dabei als ebenbürtig in Sachen Tragekomfort, Handhabung und Widerstandsfähigkeit. Leichte Schrammen und Kratzer sind mit der Zeit zwar nicht zu vermeiden, lassen sich aber mit Poliertüchern in den Griff bekommen. Besonders clever ist der Mechanismus zum Längen und Kürzen des Armbands: Einzelne Segmente lassen sich ohne Werkzeug herausnehmen beziehungsweise hinzufügen. Dieses Armband ist eine gute Kopie des Originals. sm

Wertung Zum Bluestein Armband Hersteller: Bluestein

Preis: 150 Euro

Web: www.bluestein.de

Pro: tolles Material, gut verarbeitet

Contra: Schließe klemmt manchmal

Note: 1,4

Fazit: Auf den ersten Blick nicht vom teuren Apple-Original zu unterscheiden.

Riva Audio Festival

Riva Audio Festival (Bild: Riva)

Da hat der Paketbote etwas zu tragen: Knapp sechseinhalb Kilo bringt der Riva Festival auf die Waage – und hat sich damit den Titel „großer Bruder“ zu dem in der vergangenen Ausgabe der Mac Life vorgestellten Arena redlich verdient. Auch sonst wirkt beim Sonos-Play-5-Konkurrenten alles noch etwas erwachsener und kompromissloser: Die üppige siebenkanalige Verstärkertechnologie des in zwei Farben erhältlichen US-Amerikaners besteht aus je drei Trillium-Tief- und Hochtönern, die sich seitlich wie frontal durch vier Passivstrahler unterstützen lassen. Klanglich bringt es die in edlen Klavierlack gehüllte Audio-Schönheit auf 200 Watt Ausgangsleistung, die in satte und stets definierte Bässe sowie feinst auflösende Höhen fließt.

Verbindung zum Mac, iPhone und iPad findet der Festival per AirPlay-Protokoll – ein Update auf dessen Multiroom-fähige Version 2 ist bereits angekündigt, sobald Apple denn mal liefert. Aber auch die Konkurrenten Chromecast und Spotify Connect sind mit an Bord. Auch per USB und Bluetooth darf Musik zur Wiedergabe Eingang finden – dann muss allerdings auf die Multiroom-Beschallung verzichtet werden. tr

Wertung zum Riva Audio Festival Hersteller: Riva Audio

Preis: 550 Euro

Web: www.rivaaudio.de

Pro: hervorragender Klang, High-Res-Audio, Ladeanschluss für iPhone

Contra: kein Multiroom bei Bluetooth, USB und AUX

Note: 1,3

Fazit: Klanglich und haptisch ein Erlebnis.

Mophie Powerstation

Mophie Powerstation (Bild: Mophie)

Powerbank: Powerbanks verstehen sich als „immer-und-überall-dabei-Steckdose“. Die edle Powerstation USB-C XXL perfektioniert das Konzept der mobilen Stromreserve: Mit 19.500 mAh Kapazität hält die mit einer schicken Stoffummantelung versehene Powerbank genug Energie vor, um ein iPad Pro mit rund 20 Stunden zusätzlicher Laufzeit zu betanken. iPhone-Anwender „überleben“ mit der Powerstation sogar rund eine Woche fernab einer Steckdose, via USB-C-PD sind iPhone 8 und X extra schnell geladen. sm

Wertung zur Mophie Powerstation Hersteller: Mophie

Preis: 150 Euro

Web: www.mophie.com

Pro: MacBook-kompatibel, hohe Kapazität, sehr gut verarbeitet, rutschfest

Contra: mitgelieferte Kabel etwas kurz

Note: 1,6

Fazit: Luxus-Powerbank.

Artwizz TPU Card Case

Artwizz TPU Card Case (Bild: Artwizz)

iPhone-Hülle: Nimmt man das TPU Card Case von Artwizz das erste Mal in die Hand, fällt neben dem geringen Gewicht vor allem die angenehme Beschaffenheit des Materials auf. Das TPU fühlt sich weich an, es ist biegsam und strapazierfähig und selbst auf glatten Flächen rutschfest. Der Rahmen der Hülle ragt ein wenig über die Kanten des iPhone hinaus, so dass der Bildschirm vor Kratzern verschont bleibt. Sehr nützlich ist das Kartenfach auf der Rückseite, welches dem Case seinen Namen gibt und praktisch für unterwegs ist. tf

Wertung zum Artwizz TPU Card Case Hersteller: Artwizz

Preis: 19,99 Euro

Web: artwizz.com

Pro: weiche, robuste Hülle mit klug eingebautem Fach

Contra: Platz nur für eine Karte

Note: 1,2

Fazit: Das Kartenfach macht das schicke, matt schwarze Case sehr effektiv.

Toshiba U363

Toshiba U363 (Bild: Toshiba)

USB-Stick: Daten werden heute meist mithilfe der Cloud geteilt, doch der gute alte USB-Stick hat noch immer seine Daseinsberechtigung. Die Besonderheit des U363: Sein Gehäuse ist aus Metall gefertigt und passt so bereits schon rein optisch hervorragend zu vielen aktuellen Macs. Dennoch ist der kompakte Speicherriegel mit nur 18,1 Gramm ein wahres Fliegengewicht, das zudem an jeden Schlüsselbund passt. Der Stick ist mit 32, 64 und 128 GB Speicherkapazität erhältlich, wir haben in der Spitze im Praxistest lesend Werte um die 90 MB/s messen können. sm

Wertung zum Toshiba U363 Hersteller: Toshiba

Preis: 16 Euro (32GB), 30 Euro (64GB), 50 Euro (128GB)

Web: www.toshiba.de

Pro: Performance beim Lesen, 5 Jahre Garantie

Contra: schreibend etwas langsam

Note: 2,5

Fazit: Schick & funktional.

August EP735

August EP 735 (Bild: August)

Bluetooth-Kopfhörer: Einen guten Eindruck macht die Komplettausstattung des EP735 beim Auspacken: Neben einer stabilen Transportbox findet sich etwa ein Adapter für den Anschluss an Flugzeug-Stecker. Auch die Bedienung mittels der vier gut erreichbaren Tipptaster stimmt und die aktive Geräuschunterdrückung tut einen guten Dienst. Klanglich kann der Over-Ear jedoch nicht überzeugen: Zu undefiniert und irgendwie „flach“ ist der Sound, ohne sich das Prädikat „neutral“ zu erspielen. Da tröstet leider auch der wirklich günstige Preis nicht. tr

Wertung zum August EP 735 Hersteller: August

Preis: 70 Euro

Web: www.augustint.de

Pro: 18 Stunden Akkulaufzeit, Noise-Cancelling

Contra: enttäuschend undefinierter Klang

Note: 3,6

Fazit: Lieber etwas mehr investieren und zum wirklich guten August EP750 greifen.

