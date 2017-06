Mit Cobi soll „vernetztes Fahren“ auch mit dem Fahrrad Realität werden. Steckt hinter dem Kickstarter-Erfolg tatsächlich mehr als nur eine luxuriöse Smartphone-Halterung für das eigene Bike? Wir haben uns das Produkt für Mac Life im Test angesehen und verraten Ihnen, ob sich die Anschaffung lohnt.

Smartphone-Halterung und Sensoren fürs Fahrrad – das ist Cobi (Bild: Cobi)

Mit rund 400.000 US-Dollar via Kickstarter vorfinanziert und mehreren Millionen Euro an Investorengeldern im Rücken ist Cobi endlich zu haben. Das Fahrradcomputer-System wird in drei Varianten angeboten – und das sowohl für E-Bikes als auch für Fahrräder mit klassischem „Wadenantrieb“. Die Pakete unterscheiden sich durch die im Lieferumfang enthaltenen Lichter und demzufolge auch im Preis. Herzstück ist der in jedem Paket enthaltene Cobi-Hub, der das Smartphone mit dem Fahrrad verbindet. Der Hub samt Daumen-Controller ist dank mitgeliefertem Inbusschlüssel innerhalb weniger Minuten sicher am Lenker befestigt. Das eigene Smartphone lässt sich dann einfach in die Universalhalterung des Hubs einklemmen. Alternativ stehen für diverse iPhone-Modelle Hüllen mit Regenschutz bereit.

Schlechte Zeiten für Fahrraddiebe

Damit das iPhone zum Fahrradcomputer wird, ist außerdem die kostenlose Cobi-App zu installieren und eine Verbindung zwischen Hub und Smartphone via Bluetooth herzustellen. Bei der Ersteinrichtung wird der Hub darüber hinaus mit dem eigenen Smartphone verheiratet. Ein gestohlenes Cobi verweigert ohne sein als Schlüssel dienendes Smartphone die Funktion – fraglich ist nur, ob sich das bei potenziellen Dieben bereits herumgesprochen hat.

Die App setzt auf klare Linien, die Inhalte lassen sich leicht ablesen. Dabei bietet die Software nicht nur Fahrradcomputer-Standards, etwa die Anzeige von Geschwindigkeit und zurückgelegter Strecke, sondern auch ein vollwertiges Navi mit Sprachführung, Komoot-Integration und Offline-Funktionalität. Ebenfalls integriert sind Wetterbericht, Musiksteuerung, eine Freisprecheinrichtung und die Anbindung zusätzlicher Fitness-Gadgets. Damit das iPhone bei all dieser Funktionalität auf Tour nicht zu schnell schlapp macht, wird es unterwegs von einem im Hub untergebrachten, herausnehmbaren Akku geladen. Auch über eine Klingel verfügt das System, sie wird mit einem kleinen Taster am Daumen-Controller ausgelöst. Der integrierten Alarmanlage würden wir unser Fahrrad höchstens beim Brötchenholen anvertrauen, ein Schloss ersetzt diese nicht.

(Bild: Cobi)

Es werde Licht mit Cobi

Eine möglichst hohe Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit ist die wohl beste Lebensversicherung aller Radfahrer. Auch deshalb ist Licht bei Cobi ein großes Thema. Sowohl Front- als auch Rücklicht sind nicht nur schön hell, sondern auch StVZO-konform und mit einer sogenannten K-Nummer versehen. Dank eines Lichtsensors am Hub schaltet sich das Licht bei Dunkelheit auf Wunsch automatisch ein und auch wieder aus – und das nicht nur bei Dämmerung, sondern beispielsweise auch bei der Fahrt in einem Tunnel.

(Bild: Cobi)

Bei der von uns getesteten Version für Fahrräder mit klassischem Wadenantrieb enttäuschte der Akku. Mit lediglich 2850 Milliamperestunden hat dieser mehr als die Hälfte der ursprünglich auf Kickstarter in Aussicht gestellten Kapazität eingebüßt. Ärgerlich: Die Funktionen von Klingel und Licht liegen brach, wenn der Akku leer ist – die Investition in einen Reserveakku ist im Sinne der Verkehrssicherheit somit Pflicht. Auch die Qualität der Navigation konnte nicht immer überzeugen. Nicht immer findet Cobi die Route, die es mit der Empfehlung eines ortskundigen Radlers aufnehmen kann. Dennoch: In der Summe liefert Cobi genau das, was Radfahrern mit Liebe zu Gadgets versprochen wurde. Laufende Updates verbessern dabei sowohl Hub als auch App.

