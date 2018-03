28.02.2018 - 18:45 Uhr Geschrieben von Rainer Wolff



28.02.2018 - 18:45 Uhr Geschrieben von Rainer Wolff

Buchhaltung (Bild: iStock/Tsuji)

Anwendungen für die Buchführung sind ein notwendiges Übel im Geschäftsleben, wenn Sie vor den kritischen Augen des Finanzamts bestehen wollen. Wir stellen Ihnen sechs Lösungen für den Mac oder die Cloud vor, die Ihnen helfen wollen, diese Prüfung zu meistern.

Egal, ob Freiberufler, Gewerbetreibende oder Unternehmen: Das Finanzamt macht den buchführenden Geschäftsleuten das Leben nicht unbedingt einfach. Von Jahr zu Jahr denkt sich der Gesetzgeber neue und verschärfte Regelungen aus, um etwaige Schlupflöcher zu stopfen und dem Ziel einer besseren Besteuerbarkeit näher zu kommen. Ein wesentlicher Punkt ist hierbei die Manipulationssicherheit aller steuerlich relevanten Daten.

Um den Ansprüchen der „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) zu entsprechen, müssen alle Belege zwingend zeitnah, also grundsätzlich täglich, festgeschrieben werden. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Führung der elektronischen Buchführung obliegt dabei dem Steuerpflichtigen. Das gilt sogar auch dann, wenn die Buchführungsarbeiten teilweise oder vollständig auf einen Dritten, zum Beispiel einem Steuerberater, ausgelagert werden.

Vorsicht Verträge Bevor Sie sich für eine Buchhaltung entscheiden, sollten Sie eine Demo genau unter die Lupe nehmen. Mit Software-Kauf gehen Sie oft eine lebenslange Verpflichtung ein, regelmäßige Updates für gesetzliche Anpassungen zu beziehen, um das Programm weiterhin vollumfänglich nutzen zu können.

Achtung, Prüfer!

Wundern Sie sich nicht, wenn demnächst überraschend ein Prüfer des Finanzamts vor der Tür steht. Denn zum 01.01.2018 ist Paragraph 146b Abgabenordnung in Kraft getreten, der eine verschärfte Kassenprüfung vorsieht. Aus Sicht des Finanzamts stellt das Bargeld in der Kasse den prüfungswertesten Punkt dar, denn dort laufen alle Bartransaktionen zusammen und eine Manipulationsmöglichkeit ist niemals ausgeschlossen. Am täglichen Festhalten der Kassenumsätze kommt somit niemand mehr vorbei. Das Finanzamt kann somit anhand einer Kassennachschau überprüfen, ob die Kasse täglich geführt wird.

Für den anspruchsvollen Anwender

Mackonto (Bild: Screenshot)

Mackonto: Bereits seit 1988 widmet sich das Softwarehaus msuBerlin mit Leidenschaft dem Mac und insbesondere dem Thema Buchhaltung. Insgesamt vier verschiedene Programmvarianten stehen zur Auswahl. Wir haben uns mit Mackonto für die Einnahmenüberschussrechnung mit Reisekostenabrechnung entschieden. Für bilanzierungspflichtige Unternehmen steht mit msuFinanz eine alternative Variante mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zur Verfügung.

Ein herausragendes Merkmal ist die Unterstützung des Anwenders durch Avatare beim Buchungsprozess, um Buchungsbelege dem richtigen Konto zuzuordnen. Nach Eingabe eines Suchbegriffs findet der Avatar das dazu passende Buchungskonto. Dies funktioniert ebenso beim Verbuchen von Reisekosten, Bewirtungen oder Geschenken und der Beachtung der besonderen Formvorschriften. Mackonto verfügt über Schnittstellen zur DATEV, zu Elster sowie zu Bankkonten mittels der integrierten Onlinebanking-Funktionalität. Letztere ermöglicht das Abholen von Kontoauszügen und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Der Anwender erhält Unterstützung durch ausführliche Handbücher, eine Onlinehilfe, Webinare und Vor-Ort-Schulungen.

Wertung zu Mackonto Hersteller: msuBerlin

Preis: 119,90 Euro

Web: www.msu.de

Version: 2017-19

System: ab OS X 10.10.5

Pro: bedarfsorientierte Programmversionen, integriertes Onlinebanking-Modul, Hilfe durch Avatare

Contra: Bedienung nicht immer selbsterklärend

Bedienung (30%):1,7

Leistung (40%):1,9

Dokumentation (30%):1,7

Note: 1,8

Fazit: Gute Buchhaltung für die Einnahmenüberschussrechnung mit integriertem Onlinebanking-Modul.

Monkey Office (Bild: Screenshot)

Monkey Office: Monkey Office kombiniert Auftragsverwaltung und Finanzbuchhaltung unter einem Dach und ist für Freiberufler, Selbständige oder Unternehmen aus allen Branchen gleichermaßen geeignet. Die von uns getestete „Complete“-Version setzt sich aus der kostenlosen Basisversion mit Grundfunktionen wie einem Kassenbuch oder einer Offene-Posten-Liste sowie den kostenpflichtigen Modulen für das Rechnungswesen und die Finanzbuchhaltung zusammen. Dem Programm fehlt zwar ein integriertes Onlinebanking-Modul, es kann jedoch die Kontoumsätze aus externen dedizierten Programmen wie Bank X, Macgiro oder Starmoney importieren.

Eine herausragende Eigenschaft von Monkey Office ist die gelungene Benutzeroberfläche, die ein schnelles Einarbeiten ermöglicht und nur selten einen Blick in das Benutzerhandbuch erfordert. Die vertikale Navigationsleiste gliedert und strukturiert alle wesentlichen Programmfunktionen. Als Anwender erhalten Sie ferner Unterstützung durch die Onlinedokumentation sowie einem Forum, ein Wiki und einem FAQ-Bereich. Der Hersteller bietet zudem einen Installations- und Einrichtungsservice sowie kostenpflichtige Onlineschulungen an.

Wertung zu Monkey Office 2018 Complete Hersteller: Prosaldo

Preis: 320,11 Euro

Web: monkey-office.de

Version: 15.0.0

System: ab OS X 10.9

Pro: einfach und intuitiv zu bedienen, strukturierte Benutzeroberfläche, hervorragender Leistungsumfang

Contra: kein integriertes Onlinebanking-Modul

Bedienung (30%):1,3

Leistung (40%):1,5

Dokumentation (30%):1,6

Note: 1,5

Fazit: Leistungsfähige und einfach zu bedienende Buchhaltung mit hervorragender Benutzeroberfläche.

Für den kleinen Geldbeutel

Mac-Habu Silber (Bild: Screenshot)

Mac-Habu Silber: Die Buchhaltung Habu ist seit 1992 auf dem Markt und wird für Mac, Windows und Linux kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei berücksichtigt das Softwarehaus MC Richter insbesondere die Anforderungen von Freiberuflern, Selbstständigen, kleinen Unternehmen und Vereinen.

Der Funktionsumfang des Programms ist vielfältig. So bietet Mac-Habu neben der Einnahmenüberschussrechnung auch die Bilanzierung sowie die Führung eines Fahrtenbuchs, die Reisekostenabrechnung und Fakturierungsfunktionen. Die aktuelle Version ermöglicht es, gescannte Rechnungen mit einer Buchung zu verknüpfen. Eine neue Rechnung wird dabei auf Ähnlichkeit zu bereits verknüpften Rechnungen überprüft. Die Auswertungen wurden um eine Erfolgsrechnung ergänzt, die an die betriebswirtschaftliche Auswertung der DATEV angelehnt ist. Der Entwickler unterstützt den Anwender durch ein umfangreiches Handbuch, ein Online-Forum und kostenpflichtige Schulungspakete.

Einzige Kritikpunkte: Das Programm bedient sich beim Onlinebanking eines externen Programms, zudem wirken Benutzeroberfläche und Menüleisten teilweise überfrachtet.

Wertung zu Mac-Habu Silber Hersteller: MC Richter

Preis: 80 Euro

Web: www.mcrichter.de

Version: 18.0.1

System: ab OS X 10.9.5

Pro: Datenbank plattformübergreifend austauschbar, guter Leistungsumfang, Bilanzierung möglich

Contra: kein integriertes Onlinebanking-Modul, Benutzeroberfläche und Menüleisten teilweise überfrachtet

Bedienung (30 %):3,0

Leistung (40 %):1,8

Dokumentation (30 %):1,7

Note: 2,1

Fazit: Gelungene Buchhaltung mit plattformübergreifender Einsatzmöglichkeit, aber teilweise überfrachteter Benutzersteuerung.

WISO eür+Kasse (Bild: Screenshot)

WISO eür+Kasse: Die Einnahmenüberschussrechnung eignet sich für Freiberufler, Selbstständige und kleine Gewerbetreibende. Das Programm verfügt über eine Auftragsbearbeitung, mehrere Kassenbücher, eine Anlagenverwaltung sowie ein Fahrtenbuch. Letzteres ist notwendig, wenn Sie Ihren privaten Pkw auch als Firmenfahrzeug einsetzen. Das Programm kann Kontoumsätze einlesen und zu Buchungen aufbereiten, jedoch keinen Zahlungsverkehr abwickeln. Die neue Version 2018 unterstützt nun unter anderem die Erstellung der Steuerformulare für 2017 und 2018, insbesondere die Ausgabe der amtlichen Anlage EÜR, die Abgabe der Umsatzsteuererklärung 2017 und der Umsatzsteuervoranmeldung 2018. Kassenbuchungen werden nun täglich finanzamtssicher festgeschrieben. Einen guten Eindruck hinterlässt die Benutzeroberfläche. Die Programmfunktionen erreichen Sie sowohl mithilfe von horizontalen und vertikalen Navigationsleisten. Das Programm blendet ferner im rechten Drittel des Arbeitsfensters kontextbezogene Hilfetexte ein. Unterstützung leisten das umfangreiche Handbuch, die Online-FAQ sowie die Community. Positiv fällt zudem die Aboversion auf, die Sie kostengünstiger mit jährlichen Updates versorgt.

Wertung zu WISO eür+Kasse:Mac 2018 Hersteller: Buhl Data

Preis: 69,95 Euro

Web: www.buhl.de

Version: 8.02

System: ab OS X 10.9

Pro: gute Einnahmenüberschussrechnung, integriertes Onlinebanking-Modul für Kontoumsätze, preisgünstige Updates mit der Aboversion

Contra: keine DATEV-Schnittstelle, Onlinebanking-Modul unterstützt keinen Zahlungsverkehr

Bedienung (30 %):2,0

Leistung (40 %):2,2

Dokumentation (30 %):1,8

Note: 2,0

Fazit: Schlanke Einnahmenüberschussrechnung mit Abovariante für preisgünstige jährliche Updates.

Buchhaltungen in der Cloud

Collmex (Bild: Screenshot)

Collmex: Collmex ist eine umfangreiche kaufmännische Web-Anwendung, die aus verschiedenen Modulen für Buchhaltung, Warenwirtschaft, Projekt- und Vereinsverwaltung sowie die E-Commerce-Unterstützung besteht. Im Bereich der Buchhaltung bietet die „Basic“-Variante mit Bilanz, GuV, Einnahmenüberschussrechnung und Kostenstellenverwaltung den vielfältigsten Leistungsumfang. In dieser Variante steht auch ein Onlinebanking-Modul zur Verfügung, das nicht nur den Import von Kontoumsätzen ermöglicht, sondern auch den Zahlungsverkehr abwickelt. Ferner bestehen Schnittstellen zu externen Anwendungen.

Die Oberfläche ist sachlich gehalten und gewinnt keinen Schönheitspreis. In der oberen Leiste zeigt Collmex die Hauptmodule an, die jeweils eine Vielzahl an Funktionsbausteinen auflisten. Apps für mobile Geräte sind nicht erhältlich, die Benutzeroberfläche wurde zudem nicht für die Anzeige auf mobilen Geräten optimiert. Die Einarbeitung ist alles andere als intuitiv und erfordert Zeit. Aber Collmex versucht, dem Anwender zu helfen: Beispielsweise enthält der Buchungsdialog Vorlagen, mit denen der Anwender auf immer wiederkehrende Buchungen schnell zugreifen kann.

Wertung zu Collmex Hersteller: Collmex

Preis: 10,65 Euro monatl.

Web: www.collmex.de

Version: Basic

System: beliebiger Webbrowser

Pro: großer Leistungsumfang, Onlinebanking-Modul ermöglicht Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Erstellung von Bilanz und GuV

Contra: zeitintensive Einarbeitung, keine mobilen Apps, nicht für mobile Geräte optimiert

Bedienung (30 %):2,4

Leistung (40 %):1,5

Dokumentation (30 %):2,7

Note: 2,1

Fazit: Leistungsfähige Cloud-Buchhaltung mit nüchterner Benutzeroberfläche, die etwas Einarbeitung erfordert.

Papierkram (Bild: Screenshot)

Papierkram: Papierkram sieht sich als einfache Buchhaltung für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen, die in erster Linie zeit- und projektorientiert arbeiten. Die Anwendung wird in vier verschiedenen Preis- und Leistungsvarianten angeboten, wobei die Variante „Pro+“ mit Erstellung der Einnahmenüberschussrechnung die sinnvollsten Funktionen kombiniert. Neben einer erweiterten Umsatzsteuervoranmeldung bietet diese Variante auch einen DATEV-Export an. Ferner können Sie mit dem integrierten Onlinebanking-Modul die Kontoumsätze mit den Buchungen in Papierkram abgleichen.

Die Benutzeroberfläche wirkt durch die hellen Farben sehr gefällig und lässig. Der Sprachstil ist für eine Buchhaltung ungewohnt locker, denn der Anwender wird durchgehend geduzt – was sicherlich nicht jedermanns Sache ist. Die potenzielle Zielgruppe wird indes deutlich eingegrenzt, denn der Entwickler möchte Papierkram gern als Anwendung einordnen, die nebenbei erledigt wird. Eine App fürs iPhone oder iPad gibt es nicht, die Nutzung auf mobilen Geräten ist aber problemlos möglich. Die Einarbeitung gelingt schnell, Unterstützung erhalten Sie mit dem Onlinehandbuch oder über die Hotline.

Wertung zu Papierkram Hersteller: Odacer Finanzsoftware GmbH

Preis: 11,90 Euro monatl.

Web: papierkram.de

Version: Pro+

System: beliebiger Webbrowser

Pro: einfach zu bedienen, angenehme Benutzeroberfläche, auf Buchhaltungs-Novizen zugeschnitten

Contra: überschaubarer Funktionsumfang, Erstellung von Bilanz und GuV nicht möglich, keine mobilen Apps

Bedienung (30 %):1,6

Leistung (40 %):2,8

Dokumentation (30 %):2,3

Note: 2,3

Fazit: Einfach zu bedienende Cloud-Buchhaltung. Gute Benutzeroberfläche, überschaubarer Funktionsumfang.

Anzeige