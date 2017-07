Mit „Oh… Sir!“ fing alles an, dann kam „The Insult Simulator“ und nun gibt es „The Hollywood Roast“. Wir haben uns das Spiel für iPhone und iPad angesehen und verraten Ihnen, worauf es ankommt, um Spaß zu haben. Klar ist, die von einem EU-Fonds unterstützten Entwickler haben einen grafisch eigenen Stil geprägt und setzen aber eine klare Zielgruppe voraus.

Wisecrack soll die Marvel-Ikone Dealpool immitieren (Bild: Gambitious Digital Entertainment)

Beleidigen will gelernt sein. Ging es in „Oh… Sir! The Insult Simulator“ noch darum, den Nachbarn zur Minna zu machen, müssen Sie in „The Hollywood Roast“ nun die Konkurrenz im Filmgeschäft „grillen“, um Ihre Karriere voranzutreiben.

„The Hollywood Roast“ setzt erfrischenden Genre-Mix fort

Das Spielprinzip ist eigentlich ganz einfach und eröffnet eine Art Genre-Mix, der sehr erfrischend ist und deshalb schon einige Anhänger gefunden hat. So wie Sie in RPG häufig Runden-basierte Kämpfe ausführen, werfen Sie sich in den „Oh…Sir!“-Games Sprüche an den Kopf. Die Spielfiguren stehen sich in einer „Arena“ gegenüber und haben Gesundheitsanzeigen. Das Konzept bedient sich also auch beim Beat ‘em up à la Street Fighter. Je stärker Sie den Kontrahenten oder die Kontrahentin mit Ihrer Aussage treffen, umso mehr Punkte werden von dessen Energieanzeige abgezogen. Zudem sammeln Sie kontinuierlich Punkte auf einer „Comeback“-Anzeige. Möchten Sie in einer heißen Phase noch mal extra ausholen, können Sie mit einem Tipp auf „Comeback“ noch einen weiteren Satz hinzufügen. Das wird mit der Zeit übrigens schwieriger. Denn ähnlich Scrabble können in diesem Fall Phrasen nur einmal genutzt werden. Hat Ihr Gegner sich schon ein Verbindungswort oder eine schlimme Wendung ausgesucht, können Sie diese nicht mehr nutzen. Sie wird dann aus der Auswahlliste im Zentrum der Kampfarena gelöscht.

Wer die besten Sprüche klopfen kann, gewinnt. (Bild: Screenshot)

In der Karriere wählen Sie Ihren Charakter aus. Im Laufe des Spiels, schalten Sie weitere frei. (Bild: Screenshot)

Chop Sue E. erinnert vom Namen an ein chinesisches Gericht, optisch aber an die Street-Fighter-Kämpferin Chun Li. Marilyn Nomore hingegen soll an „die“ Monroe erinnern. So oder so bedient sich das Spiel einer Menge Anspielungen an die jüngere und etwas ältere Popkultur. (Bild: Gambitious Digital Entertainment)

Wenn Sie genau hinsehen, erkennen Sie auch im Hintergrund Golum aus „Der Herr der Ringe“ (Bild: Gambitious Digital Entertainment) 2 /5

Sie können kein Englisch? Das „ist“ ein Problem

Sieht man einmal davon ab, dass sich auf dem iPhone SE oder dem iPod touch und ähnlich großen Geräten bisweilen zu viele Bedienelemente auf engstem Raum tummeln und damit die Bedienbarkeit verschlechtern, gibt es eine weitere große Herausforderung, die den Spielspaß eindämmt: Wie Sie vielleicht an den vielen Anführungszeichen bis hierhin gemerkt haben, spielt Englisch eine wichtige Rolle in der App.

„Oh… Sir! The Hollywood Roast“ macht Ihnen besonders viel Spaß, wenn Sie der englischen Sprache wirklich mächtig sind. Denn: Der derbe Humor und die vielen Anspielungen sind nur dann nachvollziehbar, wenn Sie wirklich im Englischen zu Hause sind. Das macht ein Spiel nicht per se schlecht, grenzt aber die Zielgruppe stark ein, die wirklich Spaß damit haben kann. Wir können die App deshalb nicht automatisch für den deutschsprachigen Markt empfehlen. Denn Sie müssen auf Hinweise des Gegners achten, der Ihnen auf subtile Art verrät, was seine Achillesferse ist, die ihn oder sie zur Weißglut bringt. Denn genau darum geht es. Den Kontrahenten zu piesacken. Schlagfertig sind Sie aber natürlich nur, wenn Sie in der Sprache zu Hause sind.

Übersetzung wäre kein Allheilmittel

Das bedeutet übrigens nicht automatisch, sollte das Spiel eines Tages eine Übersetzung bekommen, dass damit automatisch Alles besser wird. Denn im Fall von Humor ist es unheimlich wichtig, dass die Übersetzung nicht stur eingehalten wird, sondern den Witz portiert. Sie kennen das vielleicht von Fernsehserien. Es gibt solche, die in der deutschen Übersetzung einfach nicht so lustig sind, wie im Originalton.

Laden im App Store Oh...Sir! The Hollywood Roast Entwickler: Gambitious BV Preis: 3,49 €

Fazit

„Oh… Sir! The Hollywood Roast“ ist ein sehr interessanter Genre-Mix mit einer sehr einprägsamen Grafik. Sie können sowohl einzeln eine Karriere anstreben und weitere Spielfiguren freispielen, die beispielsweise als „Dirty Potter“ ein Mix aus „Dirty Harry“ und „Harry Potter“ darstellen sollen. Auch gibt es einen Online-Mehrspieler-Modus, bei dem Sie gegen andere Sprüche klopfen. Ob Sie mit dem Spiel aber Ihren Spaß haben können, steht und fällt vor allem mit Ihren Englischkenntnissen und mit der Art und Weise, wie Sie über den Feuilleton denken.