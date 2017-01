24.01.2017 - 17:27 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich

Ein Bildschirmschutz für ein Smartphone ist nicht nur auf den sprichwörtlich ersten Blick ein unscheinbares Accessoire. Dass man dem äußerst hilfreichen Gadget noch eine zweite Ebene verleihen kann, beweist das „Blickschutzglas“ von Artwizz, auch „PrivacyDisplay“ genannt.



Will man sein iPhone vor den wesentlichsten Gefahren schützen, sind Hülle und Bildschirmschutz unerlässlich. Doch mancher Nutzer scheut sich vor dem Hilfsmittel. Puristen wollen ihr iPhone im Originalzustand belassen, andere meinen Bedienungseinschränkungen mit einer zu dicken zweiten Glasschicht auszumachen und wieder anderen ist das Auftragen von Folien zu mühsam, das Wegbürsten etwaiger Luftblasen zu umständlich. Zeit, mit diesen (Vor)Urteilen aufzuräumen und anhand eines Produktes des Herstellers Artwizz zu zeigen, dass Folien und Glas für das iPhone sinnvoll, sehr hilfreich und zudem leicht anzubringen sind.

Artwizz PrivacyDisplay ist schnell angebracht

Das Artwizz PrivacyDisplay ist ähnlich hochwertig wie das SecondDisplay aus gleichem Haus und doch ein besonderes Sicherheitsglas. Der Name ist Programm. Dieses Blickschutzglas soll das Gerät nicht nur vor einem zerstörten Bildschirm bewahren, sondern den Besitzer des iPhone auch vor allzu neugierigen Blicken. Zudem verspricht Artwizz einen Anti-Splitterschutz und das Verhindern von Mikro-Kratzern, zwei oft auftretende Schwierigkeiten bei Schutzfolien- oder Glas.

Allen notorisch Ängstlichen und Faulen sei gesagt, dass beim PrivacyDisplay fünf einfache Schritte reichen, um das Glas anzubringen. Eine einfache Bild- und Textanleitung finden Sie nach dem Öffnen auf der Verpackungsinnenseite: Mit einem beigefügten Tuch und einem dünnen Filmstreifen zum Staubentfernen säubern Sie Ihr iPhone. Anhand der Aussparungen im Sicherheitsglas lässt es sich millimetergenau an der richtigen Stelle befestigen, und mit dem Tuch werden die eingangs erwähnten Mikrobläschen verrieben. Mehr als ein paar Wischer sind zum Erfolg nicht nötig.

Keine Einbußen, viel Sicherheit

Bereits direkt nach dem Anbringen merkt man: Das Glas ist dünn, stabil und dennoch kaum spürbar! Was die Funktionalität angeht, sind keinerlei Einbußen zu erkennen, alle Wisch- und Tippbefehle lassen sich wie gewohnt schnell und ohne Probleme ausführen. Und auch die Ränder des Sicherheitsglases muten stoßfester und resistenter an als übliche Folien oder Schutzgläser. Ob diese dem Zahn der Zeit widerstehen, werden wir erst in einigen Wochen und Monaten sagen können, erste kleine Stoßtests verliefen jedoch sehr zufriedenstellend.

Und tatsächlich können anschließend nur noch jene Betrachter die Inhalte auf dem Bildschirm in voller Klarheit erkennen, die sich in einem engeren Winkel als circa 40 Grad über das Display beugen. Alle anderen sehen eine matt erleuchtete, aber schattig-neblige Fläche; Texte lassen sich vom Nebenmann nicht lesen, Bilder sind für ihn nur sehr dunkel bzw. verschwommen zu erkennen.

Winziger Nachteil: Der Besitzer des iPhone muss mit dem PrivacyDisplay die Helligkeit etwas nachjustieren und erhöhen, um die gewohnte Lichtstärke zu erreichen. Doch mit diesem vernachlässigbarem Makel lässt sich aufgrund der gewonnenen Sicherheit gut leben. Das PrivacyDisplay ist ab 12,99 Euro passgenau für verschiedenste Smartphone-Modelle direkt im Artwizz Online-Shop erhältlich.