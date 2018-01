18.01.2018 - 09:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In iOS 9.3 erweiterte Apple die Notiz-App deutlich. So wurde es nicht nur möglich aus nahezu jeder App Notizen zu erstellen, sondern es ließen sich endlich Fotos und Weblinks in deutlich aufgebohrter Form einfügen. Man kann Checklisten erstellen, Notizen mit Passwörtern versehen und natürlich darf man sich auch über diverse Zeichenwerkzeuge freuen. Wir möchten Ihnen kurz zeigen, was man mit dieser Zeichenfunktion anstellen kann.



Seit iOS 9.3 müssen Sie nicht mehr auf Apps von Drittanbietern zurückgreifen, um Zeichnungen zu erstellen. Dies geht nämlich nun auch mit der Notiz-App. Dort können einfache Zeichnungen mit „Fineliner“, „Textmarker“ und „Bleistift“ eingefügt werden. Daneben steht Ihnen auch ein Lineal zur Verfügung. Damit gibt Ihnen Apple die wichtigsten Werkzeuge an die Hand.

So nutzen Sie die Zeichenfunktion der Notiz-App

Nehmen Sie Ihr iPhone oder iPad zur Hand und öffnen Sie die Notiz-App. Wählen Sie eine vorhandene Notiz aus oder erstellen Sie eine neue. Über der virtuellen Tastatur sehen Sie rechts ein grau hinterlegtes Plus-Symbol. Tippen Sie darauf.

Ihnen werden jetzt verschiedene Funktionen angeboten. Tippen Sie rechts auf die geschwungene Linie. Sie befinden sich im Zeichenmodus. Hier können Sie am unteren Bildschirmrand zwischen dem Fineliner, Textmarker, Bleistift, einem Lineal und einem Radierer auswählen. Daneben befindet sich ein Farbfeld, über das Sie die Farbe der Stifte verändern können.

(Bild: Screenshots)

Sobald Sie Ihre Zeichnung beendet haben, tippen Sie in der Ecke auf „Fertig“. Die Zeichnung wird dann in der Notiz gespeichert und Sie können dann noch weitere Texte, Checklisten, Bilder oder Weblinks zu der Notiz hinzufügen.