06.03.2018 - 12:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Automatische Wiedergaben von Videos können manchmal ganz schön nerven. YouTube hat diese Autoplay-Funktion standardmäßig aktiviert. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Während die einen es toll finden, dass die Videos automatisch nacheinander abgespielt werden, möchten die anderen selbst bestimmen, was sie als nächstes sehen möchten.

Die automatische Wiedergabe von Videos auf YouTube ist nicht jedermanns Sache. Auf der Video-Plattform werden nämlich Videos aufgrund von Vorlieben in eine individuelle Playlist übernommen und automatisch nach dem aktuellen Video abgespielt. Damit Ihnen das nicht mehr passiert, können Sie die Autoplay-Funktion ganz schnell und einfach deaktivieren..

So deaktivieren Sie die Autoplay-Wiedergabe auf YouTube

Rufen Sie zunächst ein beliebiges YouTube-Video in Ihrem Webbrowser –beispielsweise Safari oder Google Chrome – auf oder öffnen Sie diesen Link. Sobald Sie den Link oder ein Video aufgerufen haben, wird es im Normalfall starten.

Auf der rechten Seite finden Sie über den Vorschlägen einen kleinen Schalter namens „Autoplay“. Klicken Sie ihn an, damit wechselt er in die Aus-Stellung und schon schauen Sie nur noch genau das geöffnete Video an – nicht mehr und auch nicht weniger.

Hinweis: Die Deaktivierung der Autoplay-Funktion wird mit sofortiger Wirkung für alle Geräte übernommen, die mit Ihrem YouTube-Konto verbunden sind.

