04.01.2017 - 09:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nike hat eine neue Serie an witzigen Videos über den „Mann, der immer weiter rennt" veröffentlicht. Dabei handelt es sich um keinen Geringeren als den Comedian Kevin Hart. Der Schauspieler hat im Oktober 2016 als einer der ersten Kunden eine neue Apple Watch Nike+ erhalten und konnte seitdem nicht mehr aufhören zu rennen. Zwischenzeitlich galt er als verschollen und tauchte erst Monate später wieder auf.



Im ersten Video wird der Anfang gezeigt. Kevin Hart freut sich riesig über seine neue Apple Watch Nike+ und packt sie aus. Schon am nächsten Tag verschwindet er aus der heimischen Umgebung. Im Video heißt es, dass er erst „Monate später von einer Filmcrew in einer Wüste 700 Meilen von Zuhause gefunden wurde."

Mit passender Kleidung und einem Zelt hat er es sich irgendwo im Nirgendwo gemütlich gemacht. Mittlerweile mit langem Bart erklärt er sein Verhalten:

Ich lebe hier draußen schon seit Monaten. Aber mein Geist war schon immer hier draußen. Schau, laufen war immer hart für mich, aber Dinge änderten sich als ich aufwachte und diese kleine Stimme in meinem Kopf gehört habe. Es war dieselbe Frage jeden Tag. „Werden wir heute rennen?" Jeden Tag. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich begann die Frage zu beantworten. Ja! Ja! Daher renne ich jetzt. Ich renne.

In den insgesamt sieben Videos, die auf YouTube bereitstehen, wird sein Leben in der Natur gezeigt. Dabei redet er auch mal mit Steinen, plant seinen Trip oder lässt uns an seinen guten Vorsätzen für das neue Jahr teilhaben. Natürlich geht man immer wieder sehr subtil auf die Feature der Apple Watch Nike+ ein und zeigt, wie Hart sich mit Freunden vergleicht oder einfach nur nach dem Wetter schaut.