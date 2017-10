05.10.2017 - 08:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wer lange Nachrichten oder Texte auf einem iOS-Gerät schreibt, der kennt das Problem: Man stellt beim Kontrolllesen fest, dass man sich verschrieben hat und muss nun an die Stelle springen. Leider gestaltet sich dies schwieriger als man annehmen mag. Mit dem Trackpad-Modus geht das aber leicht, sodass man mit dem Finger nicht mehr Textteile verdeckt, wenn man zu einer anderen Position wechseln möchte.



(Bild: Benjamin Otterstein)

So nutzen Sie das Trackpad auf einem iPad

Starten Sie eine App, in der Sie Eingaben mit dem Keyboard machen können – beispielsweise in „Notizen“ oder „Nachrichten“. Legen Sie nun zwei Finger relativ nah nebeneinander auf die virtuelle Tastatur. Jetzt können Sie mit einem Finger den Cursor über den Text bewegen und präzise an die gewünschte Stelle setzen.

Zusammen mit dem Setzen des Cursors kann auch eine Schnellauswahl durchgeführt werden, sodass Sie ein Wort einen Satz oder einen Paragraphen ohne große Mühe auswählen können:

ein Wort: Mit zwei Fingern einmal auf die Tastatur tippen

ein Satz: Mit zwei Fingern zweimal auf die Tastatur tippen

ein Paragraph: Mit zwei Fingern dreimal auf die Tastatur tippen

Textteile unbestimmter Länge: Mit zwei Finger die Tastatur berühren und kurz warten, bis aus dem Cursor ein Auswahlcursor wird

So aktivieren Sie das Trackpad auf einem iPhone mit 3D Touch

Starten Sie eine App, in der Sie Eingaben mit dem Keyboard machst – beispielsweise in „Notizen“ oder „Nachrichten“. Tippen Sie nur mit leicht erhöhtem Druck auf die Tastatur, um den Cursor setzen zu können.

Schnellauswahl mit 3D Touch

Auch auf einem iPhone mit 3D Touch können Sie die Schnellauswahl nutzen und Textteile markieren. Drücken Sie dazu erst mit leicht erhöhtem Druck auf die Tastatur, um den Cursor an die gewünschte Stelle zu bewegen und drücken dann fester auf das Display, um den Text auszuwählen.